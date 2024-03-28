民调：近半数美国民众支持禁用或剥离TikTok

（德国之声中文网）此次由CNBC美国全国广播公司进行的民调还显示出，对TikTok的态度，同受访者的政治立场、年龄及其是否是TikTok用户密切相关。

全美范围内，共有1001名美国人参加了此次问卷调查，20%的受访者认为无论如何都应禁止TikTok，另有27%的受访者则认为，除非由非中国公司接手TikTok，否则就应对其予以取缔。也就是说，支持禁止或强制剥离的受访者总和为47%。

这次民调是在3月15日至19日进行的，此前数天，美国众议院共和民主两党以压倒多数通过一项提案，要求TikTok在六个月内实施剥离，否则将遭禁止。不过，这项法案还需要获得参议院的批准方可生效。

TikTok母公司字节跳动随即也发起舆论攻势，呼吁美国民众反对这项禁令。TikTok上出现了五十多万条使用#KeepTikTok 或 #SaveTikTok 标签的贴文，还有人在国会大厦前举行抗议集会。

美国众院通过TikTok法案 周受资拍片回应

更多年轻人反对禁止TikTok

虽然此次民调中，总体31%的受访者反对禁止TikTok，但在年轻一代美国人当中，这一比例却明显增高。18岁至34岁的受访者当中，反对禁止Tiktok的人比例上升至48%。而相比之下，65岁以上人群中，这一比例则仅为11%。而每天都会使用TikTok的受访者当中，三分之二的人都认为政府不应禁止TikTok.

来自不同政治阵营的受访者，对待TikTok的立场也有较为明显的差异。民主党支持者当中，赞成禁止Tiktok的比例为40%，反对者则为38%。而共和党阵营中，支持禁用或剥离的比例则高达六成。

CNBC关于此次民调的评述中写道，种种迹象显示，关于TikTok的立场不会成为决定美国总统大选选票走向的关键，但在拜登和特朗普支持率旗鼓相当的背景下，对Tiktok的取舍，可能会带来二人支持率的微小差别。

（综合报道）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。