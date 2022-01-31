民调：近半数美国人赞成抵制北京冬奥

（德国之声中文网）皮尤研究中心（Pew Research Center）周一（2月1日）公布民调报告显示，尽管大多数美国民众不了解美国抵制北京冬奥的细节，仍有近五成的美国人表示赞成。另外，有近九成的美国人将中国视为竞争对手或敌人。

针对美国对北京冬奥实施外交抵制，皮尤研究中心的民调结果指出，46%的美国成年人表示他们支持美国为了对中国侵犯人权进行抗议所实施的抵制行动，22%的人表示不赞成，另有31%的人说表示不确定。

不过，虽然大多数美国人赞成进行外交抵制，但他们对于抵制的关注有限，超过9成的人说，他们很少或根本没有听说过抵制行动，而45%的人说他们根本没有听说过。

白宫新闻秘书珍·莎琪（Jen Psaki）去年12月6日宣布美国运动员将可参加北京奥运，并得到国家的「全力支持」，但同时她也指出「面对中华人民共和国在新疆令人震惊的侵犯人权行为和暴行，美国的外交或官方代表团却像往常一样对待这次运动会，我们不能这样做。」

历史上的抵制奥运会行动 1936年柏林奥运会 希特勒领导的纳粹政权上台之后，将1936年夏季奥运会办成了宣扬“雅利安人种优势论”和纳粹政治主张的舞台。对这场奥运会的联合抵制行动其实并未成功。虽然不少欧洲国家曾计划拒绝参加，争取将比赛改在巴塞罗那举行。然而西班牙内战导致这场本应与柏林奥运会分庭抗礼的赛事在开幕前夕被迫取消。最终美国等西方国家还是派运动员赴柏林参加了比赛，真正抵制的只有西班牙、苏联和一些犹太运动员。

历史上的抵制奥运会行动 1956年墨尔本奥运会 有8个国家代表团出于不同的原因拒绝派代表参加第16届夏季奥运会。埃及、伊拉克、柬埔寨和黎巴嫩是因苏伊士运河危机中，埃及遭以色列、英国和法国入侵而宣布不参加本次奥运会。 荷兰、西班牙和瑞士为抗议苏联镇压匈牙利革命而采取抵制。而中国则是因抗议台湾作为“中华民国”参赛而宣布抵制。此前，国际奥委会作出了允许“中国奥委会”和“中华民国奥委会”同时参加第16届奥运会的决定。

历史上的抵制奥运会行动 1964年东京奥运会 这是奥运会第一次在亚洲举行。中华人民共和国不满中华民国以“中国”名义参加，因此抵制本届奥运会。 印尼因支持中华人民共和国而拒绝参加本届奥运会。台湾方面派出了80人的代表团赴东京参赛。朝鲜当时因为国际奥委会不承认“朝鲜民主主义人民共和国”这个国名宣布抵制以示抗议。这一年，南非因为实行种族歧视政策而未被邀请。之后的几届奥运会上，南非也一直缺席，直到结束种族隔离政策之后，才在1992年被允许重返奥运舞台。

历史上的抵制奥运会行动 1976年蒙特利尔奥运会 南非的种族隔离政策也是导致大量非洲国家缺席本届奥运的原因。为了抗议曾率领橄榄球队访问南非的新西兰代表团参加本届奥运会，坦桑尼亚等多个非洲国家联合抵制本届奥运会。 作为主办国，加拿大政府禁止中华民国代表团以其国旗国号入境参赛，并要求以“台湾”名义参赛。台北方面对此表示拒绝，在沟通无效后宣布退出奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 1980年莫斯科奥运会 1980年3月21日，为抗议苏联于1979年入侵阿富汗的行为，美国总统吉米·卡特宣布美国将抵制本届奥运会。美国的决定得到全球50多个国家的响应，包括日本、加拿大、联邦德国和中国。这使得最终只有80个国家参与本届奥运会，仅占到具有参赛资格国家和地区的五分之三。

历史上的抵制奥运会行动 1984年洛杉矶奥运会 这次奥运会的抵制行动也是冷战的产物。在美国等国抵制1980年后，苏联和东欧集团以及朝鲜、越南、古巴等共产主义国家都集体抵制了洛杉矶奥运会以示报复。中国派代表团参加了这场奥运会，许海峰在男子手枪慢射比赛中获得了中华人民共和国有史以来第一块奥运金牌。

历史上的抵制奥运会行动 1988年汉城奥运会 这是历史上最后一次遭到联合抵制的奥运会。韩国首都汉城（今译为首尔）在争取到主办权后，朝鲜要求与其合办，但韩国不同意比赛项目在朝鲜举行，两国未达成共识，因此朝鲜抵制比赛。朝鲜还被认为在之前的1987年制造了大韩航空飞机爆炸事件，以阻挠奥运会举办。最终，朝鲜、古巴、尼加拉瓜、阿尔巴尼亚、埃塞俄比亚、塞舌尔和马达加斯加未参加本届奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 没有抵制，但有争议：2008年北京奥运会 2008年北京夏季奥运会召开前，世界各国以及不少的国际组织亦就如人权、藏独、两岸问题和环境等提出质疑，引发起不少的争议。尽管如此，包括时任美国总统小布什在内的多国领导人都参加了奥运会开幕式。中国也在这届奥运会上凭借主场优势，夺取金牌榜榜首。

历史上的抵制奥运会行动 2014年索契冬奥会 这次在俄罗斯举行的冬季奥运会也没有遭到抵制，但也是政治色彩颇为浓厚的一届奥运会。筹备工作因为西方对俄反同性恋法以及该国人权纪录和其他问题的指责而蒙上阴影。时任美国总统奥巴马、德国联邦总统高克和不少欧洲主要国家首脑都缺席此次冬奥会。

历史上的抵制奥运会行动 外交抵制：2022年北京冬奥会 2021年12月6日美国宣布，鉴于人权问题，将对北京冬奥会实行外交抵制。拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。但运动员参加比赛不受影响。新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。德国总统施泰因迈尔将不会出席冬奥会，但他的一名发言人接受媒体采访时强调：“美国宣布其决定之前总统就没有计划前往。”



人权组织和拜登政府已经就中国政府侵犯新疆维吾尔族的人权、镇压香港的民主示威，和为威胁台湾而采取的军事演习，对北京公开发表意见。

根据外交抵制措施，美国政府官员或代表将不出席运动会，但运动员仍被允许参加比赛。其他国家，包括英国、澳大利亚和加拿大等，也加入了外交抵制的行列。

三成美国人视中国为敌人

另外，这项民调报告指出，有54%的人认为中国是竞争对手，35%的人认为是敌人，只有9%的受访者称中国为美国的合作伙伴。这样的结果与近年来许多民调吻合，美国人和其他已发展国家的居民，对愈趋强大的中国越来越警惕。

根据民调，美国共和党支持者更倾向于称中国为敌人而不是竞争对手。 52%的共和党支持者表示，他们认为中国是美国的敌人，而40%的人将该国称为竞争对手。与此同时，67%的民主党支持者称中国是一个竞争对手，而22%的人说中国是美国的敌人。

皮尤研究中心指出，共有5128名美国成年人参与这项调查。调查于1月10日至17日进行，抽样误差率为正负2个百分点。

(综合报道）

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