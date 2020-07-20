民调：近半德国民众希望疏远中国

(德国之声中文网) 这项由《明镜周刊》委托、民调机构Civey进行的调研总共收集了约3000份问卷，时间跨度为今年4月20日至7月19日。问卷只有一个问题："您希望德国采取怎样的对华政策？"

回答"显著疏远"以及"倾向于疏远"的民众比例分别为21.9%与24.5%，合计46.4%。30.9%的受访者认为应当保持现状。选择"倾向于亲近"以及"显著亲近"的受访者比例则分别只有11%以及7.3%，合计18.3%。

民调机构Civey从2017年9月起就跟踪这一问题。数据显示，2017年秋天至2018年秋天，认为应当"疏远"德中关系的德国人比例一直徘徊在20%左右，当时的主流民意是"亲近中国"或者"保持现状"，比例分别都接近40%。2018年底之后，德国民意出现了明显转变：要求"疏远中国"的民众比例开始稳步上升，"亲近派"以及"现状派"占比则都开始稳步下降。到了2019年10月，"疏远派"比例首次成为了主流意见，突破了1/3，超过了其他两派。而从2019年10月至今，选择"保持现状"的德国民众比例一直徘徊在30%上下，"疏远派"比例则继续攀升至现在的46.4%，"亲近派"则一路下跌至18.3%。

华为、香港问题拉低民众对华好感度

2018年底，是否允许电信设备行业巨头华为参与德国5G网络建设的争论开始走向前台；同期，德国舆论也开始日益激烈地争论是否要限制中国企业在欧洲市场的投资。2019年春天，中国的"一带一路"倡议甚至吸引了西方七国成员意大利的加入，引发了德国各界的高度警觉。《明镜周刊》在其报道中指出，导致德国民众对华立场加速逆转的关键则是2019年夏天起不断激化的香港问题，"北京对香港越是干涉，德国民意要求采取更强硬对华政策的比例就越是高。"

目前，德国联邦政府仍然在香港等有关中国人权的议题上采取十分谨慎的态度。7月初，德国出任欧盟轮值主席国后，默克尔总理发表讲话称，与中国的关系"既包含紧密的贸易联结，也包含迥异的社会政治观念，以及人权、法治理念上的不同"。默克尔强调，尽管原定今年9月举行的欧中莱比锡峰会不得不延期，但是仍将寻求"继续与中国进行开放的对话"。要求对中国采取强硬立场的声音几乎只来自在野党，包括总理默克尔、外长马斯(Heiko Maas)在内的德国政府要员则都认为，担任欧盟轮值主席国期间不宜采取强硬对华政策，因为这"一方面难以对中国政府产生影响，另一方面则有分裂欧盟之风险"。

中国和美国谁更烂？

值得一提的是，民调机构Civey还长期就"您希望德国采取怎样的对美政策？"进行调研。要求"疏远美国"的德国民众比例近年来始终超过50%，今年6月以来甚至逼近了60%；而认为应当"维持现状"以及"亲近美国"的德国人比例则分别都在20%左右徘徊。

该机构"中国和美国谁才是德国更可靠的政治伙伴"之问题，近年来选择"中国"的比例也始终高于"美国"；虽然两者之间的差距去年起就不断缩小，但是今年4月中旬至7月中旬的最新一轮问卷中，选择"中国"的德国人依然有30.1%，显著高于选择"美国"之比例(20.3%)。

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