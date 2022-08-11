 民调：近八成台湾民众不怕中国军演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2022

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时政风云

民调：近八成台湾民众不怕中国军演

台湾最新民调结果显示，一半以上的受访民众“不后悔”佩洛西来访、逾三成则表示早知道后果就应拒绝。78%的受访者表示对中国的实弹军演并不害怕。

BG: Alltag in Taiwan

拍摄台湾军机在新竹空军基地升空

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在佩洛西訪台的風波尚未平息之際，又有一個美國國會代表團抵台參訪。專家認為，清楚明白美方安排這次出訪的時間點非常重要，而中國是否會做出同等強烈的回應也受各界關注。

美国众议院议长佩洛西访台后，德国政界也在就是否应让议院代表团出访台湾进行着讨论。基民盟主席梅尔茨认为，德国议员访台一向都是一个正确的决定。

台湾政府周六谴责中国因立陶宛交通部副部长台北之行，对其实施的制裁，称这种「霸凌行径」毫无根据。 8月7日，立陶宛交通与通讯部次长瓦伊丘凯维丘特抵达台北，进行为期五天的经济文化访问，被中国外交部称为「窜访中国台湾地区 」。

（德国之声中文网）在美国众议院议长佩洛西访台、中国以大规模军演回应后，台湾民众对局势持怎样的看法？台湾民意基金会周二（8月16日）公布的最新民调显示，对于佩洛西访台，52.9%的受访者持欢迎态度，24%不欢迎，18.3%的人不置可否。

被问到如果知道中国对此行的反应是进行大规模军演，"你是否觉得台湾应拒绝她来访？"，33.6%的受访者认为应该拒绝，52.9%的人认为不应该。

关于解放军展开大规模实弹演习，是否让台湾人感到害怕的问题，有5%受访民众称非常害怕，12.2%有点害怕，33.3%不太害怕，45%一点也不害怕。据民意基金会董事长游盈隆分析，不害怕的受访者比例高达78%， "这意味着中国此次军演并没达到威慑台湾人民的预期效果，台湾人果然不是被吓大的。"

他认为，这一方面表现台湾人对来自中共的威胁早已习以为常，同时也展现危机下台湾社会"民心沉稳不乱，丝毫没有因中国空前最大规模军演而惊慌失措"。

BG: Alltag in Taiwan

近53%的人认为，明知军演的后果，还是欢迎佩洛西访台

游盈隆是此次调查问卷设计、报告撰写的负责人。调查在2022年8月8日至9日间进行，对象是全台20岁以上成年人，采取抽样电话访问形式；收到有效问卷1035份。

军演削弱台湾人统一意愿

对中国对台发动战争的可能性，39%的受访者认为中共可能隨时武力犯台，近53%的人觉得可能性不大。

调查显示，台湾民众对于自身的国防实力信心不足。64.4%的民众认为，台湾无法靠自己的力量，阻止中共占领台湾，仅有22.4%民众有信心。国民党支持者中77.5%表示没信心，民进党支持者也有高达58.3%表示没信心。

对如果中共攻打台湾，美国会不会出兵参战协防，民众看法不一，有48.5%的人认为美国会出兵，但也有37.4%认为不会。国民党支持者有65.0%认为美国不会出兵，而民进党支持者则有81.6%认为会。

被问到"中共这些军事行动，会增强或减弱台湾人和中国统一的意愿？"，有17.5%受访民众认为会增强、55.2%认为会减弱、8.1%认为没有影响。游盈隆指出，北京借军事威慑促统的效果，从台湾民众的心理反应看，可谓适得其反。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

基于台湾对军演的反应，46%的受访者表示对蔡英文政府国安团队的能力有信心，不到一半。13.5%的人称不太有信心，27.8%的人完全没有信心。不过就台湾军方在此次军演期间的表现，让42.3%的受访者对国军的信心增强，34.6%的人信心减弱。

在"台湾人的统独倾向"一项下，50%的受访者赞成台湾独立，11.8%的人支持两岸统一，25.7%的人认为应维持现状。报告指出，半数台湾人期盼未来台湾独立，超过四分之一的人希望保持现状，这与4个月前的调查结果相比没有明显改变。

 

（来源：台湾民意基金会）

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