 民调：近九成台湾民众反对“一国两制” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2021

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时政风云

民调：近九成台湾民众反对“一国两制”

一项最新民调显示，绝大多数台湾民众不接受“一国两制”的模式。有八成受访者认为在疫情得到控制后，蔡英文政府应考虑逐步恢复两岸人民正常有序往来。

Taiwan Taipei Chinesische und Taiwanesische Flagge

（德国之声中文网）台湾陆委会3月25日公布最新民调显示，74.9％的台湾民众不认同 “一个中国原则”的“九二共识”。88.2%的民众反对中国所提的以“一国两制”实现两岸统一。

陆委会委托台湾政治大学选举研究中心进行的此次例行电话问卷调查显示，82.8%的受访者支持台湾政府做好自我防卫，捍卫国家主权及台湾民主。

对于中国近期通过修改香港选举制度，7成以上民众支持台北呼吁北京停止打压香港民主自由、维持香港高度自治。

79.4%的民众支持政府参考其他国家做法，对中国人士来台加强安全管理，75.8%的人认为应提醒民众赴中投资可能有的风险。

Taiwan Ananas Farm und Produktion

8成民众主张协商务实解决凤梨出口争议

对于中国因检疫暂停台湾凤梨进口，8成以上民众赞成政府主张应透过两岸协议平台沟通，应务实解决问题。

有八成受访者支持在疫情有效控制后，政府研议逐步恢复两岸人民正常有序交流往来，另有七成五受访者支持蔡英文总统强调愿在对等尊严原则下，与北京当局促成有意义的对话。

85.8%的民众主张「广义维持现状」，仍占绝大多数，认为中共对台湾政府与民众态度不友善的，分别为77.2%和60.6%；84.7%的受访者支持台湾的未来及两岸关系发展要由台湾2300万人决定，维持长期稳定态势。

 

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