民调：近三分之一德国民众认为德国是“虚假民主”

（德国之声中文网）根据一项最新的调查结果，有几乎三分之一的德国人认为他们生活在一个虚假的民主国家。这个在全德国范围内有代表性的调查，是由德国阿伦斯巴赫民意调查研究所（Institut für Demoskopie Allensbach ）受德国西南广播电视台（SWR）委托而进行的，意在了解德国民众对民主的理解。

在调查中，有31%受访民众同意："我们生活在一个虚假的民主中，公民没有发言权”这样的说法。而东部德国，则有45%的受访民众认为他们生活在一个虚假的民主国家。全体受访者的28%认为，德国的民主制度需要“从根本上转变”。德国西南广播电视台的报道称，研究人员从调查结果中得出的结论是，几乎有三分之一的德国人质疑当前的民主制度，甚至想要将其废除。

德国《明镜周刊在线》也关注到了这份最新的民意调查结果，在报道中指出：“为期两年的新冠大流行期间，德国的‘横向思维者’已经形成可观规模。虽然目前大部分防疫措施已经取消，但是他们还是抗议所谓的‘柏林独裁’”，阿伦斯巴赫民调研究所最新就民众对民主制度信任度的调查就展现了这一点。

尤其受新冠防疫措施的影响，德国许多民众认为政府通过防疫措施，加大了对民众的管控，包括对人身自由和个人信息的管控。阿伦斯巴赫民调研究所的项目负责人在接受《明镜周刊》采访时表示，对新冠持怀疑态度者中，有许多人属于右翼极端阵营。“我们很清楚地看到，右翼激进分子远比非右翼激进分子更有可能支持新冠阴谋论。”

它们见证了德国民主历程…… 德国联邦议院/柏林 今天，在联邦议院大厦的柏林穹顶下的议会大厅里，依照民主规则展开政治活动。在这里，自由选举出来的议员们辩论重要社会议题，制定新法。相关的会议大多是公开的，所有感兴趣的人都可在旁听席上亲历联邦议院的工作。

它们见证了德国民主历程…… 哈姆巴赫宫/诺伊施塔特 1832年，在位于今天的莱茵兰—普法尔茨州诺伊施塔特（Neustadt a. d. Weinstraße）的哈姆巴赫宫（Hambacher Schloss）里，举行了哈姆巴赫节。就在这个抗议集会上，自由意识浓厚的大学生们，还有商人和农民，要求德国统一、自由和民主。据称，约有３万人参加了集会，其中也有女性。不过，迟至1919年，德国妇女才获得选举权和被选举权。

它们见证了德国民主历程…… 保罗教堂/法兰克福 1848年革命后，法兰克福国民大会议员们在保罗教堂（Paulskirche）召开会议，讨论制定自由宪法、建立德意志民族国家。1849年6月，德国历史上的首个议会即告失败。宪法草案因而从未成为现实，但奠定了德国未来诸宪法的基础。

它们见证了德国民主历程…… 路德维希—马克西米利安大学/慕尼黑 在慕尼黑路德维希—马克西米利安大学（Ludwig-Maximilians-Universität）的光厅里，矗立着索菲·绍尔（Sophie Scholl）的雕像。1943年，这位女大学生和她哥哥汉斯·绍尔（Hans Scholl）一起在这里分撒反对纳粹独裁的传单，被人看到、出卖并逮捕。索菲和汉斯及其抵抗组织“白玫瑰”的其他成员被判死刑，并遭处决。

它们见证了德国民主历程…… 尼古拉教堂/莱比锡 1989年９月，莱比锡诞生了“周一示威”运动，东德公民要求更多自由和权利。随着时间的推移，参加每星期一举行的示威行动的人数越来越多。东德国家安全机构未予干预。示威运动逐渐发展成和平革命，导致东德的终结。尼古拉教堂（Nikolaikirche）前的“棕榈枝柱”（Palmwedelsäule）成为“周一示威”运动的象征。

它们见证了德国民主历程…… 树之议会/柏林 艺术家瓦京（Ben Wagin）以在政府区近旁设置的取名为“树之议会”（Parlament der Bäume）的雕像群为柏林墙的死难者建立了一个纪念地。安置在前东西德边界地带的这一建构1990年11月对公众开放，也是反对战争和暴力的警示物。

它们见证了德国民主历程…… 哈默施密特别墅/波恩 从1949到1999，在长达50年的时间里，德意志联邦共和国首都及政治中心是西德城市波恩。此后，议会和政府搬迁到了重新统一后的德国的新首都—柏林。今天，人们也可以在波恩拜访德国民主史上的很多重要地点。哈默施密特别墅（Villa Hammerschmidt）就是其中之一。她现在也还被用作联邦总统的第二官邸。

它们见证了德国民主历程…… 联邦宪法法院/卡尔斯鲁厄 在这里工作的是德国宪法—也可以说是德国民主体制—的守护者们。７名女法官和９名男法官对德国宪法作出解释。只要认为自己的基本权益受到了国家的侵害，每一位公民或社区都可以向设址卡尔斯鲁厄的联邦宪法法院（Bundesverfassungsgericht）提出宪法诉讼。



（德新社、明镜周刊在线）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。