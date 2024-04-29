民调：超半数德国人认为选项党政客普遍不如其它党政客可靠

据德国《明星》杂志本周一（4月29日）发表的一项调查，54%的德国公民认为德国选项党政客普遍不如其他政党的政客可靠。只有略超过三分之一的德国人认为选项党欧洲议会选举候选人克拉涉嫌收受中俄贿赂，其助手为中国从事间谍活动的事件是个别案例。

（德国之声中文网）4月24日，德国司法部门宣布，已对极右翼德国选择党（AfD）欧洲议会选举首席候选人克拉（Maximilian Krah）展开了两项初步调查。克拉被指控在担任欧洲议会议员时，为俄罗斯和中国工作并收受了报酬。此前，德国警方已逮捕了克拉的一名德籍中国裔欧洲议会助手，后者被指控为外国情报机构从事间谍活动。一段时间以来，克拉亲北京的立场已引起了布鲁塞尔、柏林及华盛顿方面的警觉。比如，2019年，他曾投票反对欧洲议会要求中共停止镇压维吾尔人的一项决议。

4月24日和25日，民调机构Forsa在德国对1000人进行了一项调查，提出的问题是："最近几周有俄罗斯方面向选择党政治家支付了金钱以及选择党工作人员为中国进行间谍活动的报道。 您认为这些是个别案例，还是德国选择党政客普遍没有其他党派政客那么可靠？"

根据《明星》杂志本周一发表的调查结果，54%的接受调查者认为德国选择党的政客没有其他政党的政客那么可靠。只有35%的人认为德国选择党欧洲选举候选人可能参与亲俄虚假宣传及涉嫌中国间谍活动只是个别案例。在选择党的支持者中，86% 的人认为已知的事件是个案。而在其他民主政党的支持者中，多达三分之二的人认为选项党政客普遍不如其它党政客可靠。这其中，78%的绿党支持者、69%的社民党支持人、55%的联盟党（民盟、基社盟）和52%的自民党支持者持这一观点。

这一结果清楚地表明，德国极右翼政党德国选项党在德国公民眼中形象不佳。随着欧洲议会选举的日期越来越近，上述案件也加剧了人们对外国干预欧盟政治的担忧。

柏林数千人集会反对德国选项党 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(德新社、《明星》杂志）

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