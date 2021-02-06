民调：英国民众对中国警觉提高

(德国之声中文网) 根据英国外交政策集团（British Foreign Policy Group）周二(2月16日 )公布的年度外交政策民调，俄罗斯和中国被视为明显的敌对势力。其中对中国的担忧增高，导致只有五分之一的英国人支持任何形式的英中经济关系。

该团队在2021年1月6日到7日间针对2002名英国成年人进行调查发现，对英国人民来说，最令人担忧的国际威胁除了外国网络攻击、国际恐怖主义、气候变化和外国干涉外，还有中国的崛起。

这项调查显示，40%的英国人，认为英国应该在人权记录上对中国提出挑战。但也有38%的人认为，英国应该在气候变化等共同的全球挑战上与中国合作。

报告内容提到，只有约五分之一的英国人支持政府与中国在经济上的合作，展现出令人关注的反感态度。

这份报告呈现出英国政府面临的挑战，一方面向民众强调中国对国家安全的风险及其恶劣的人权记录，另一方面又要说服他们支持与中国建立进一步的经济合作关系。

而针对是否让中国在英国基础设施建设中发挥作用，支持度更只有13%，显示公众对认为中国参与英国电信和能源网络建设会带来的潜在风险。

在性别与年龄的变向上，女性比男性更有可能认为英国政府不应该与中国进行任何形式的接触（18%比13%)，也不确定英国与中国的关系应该是什么（21%比11%）。年长者的也比年轻人更可能反对英中往来。

文化与教育背景上，没有接受过高等教育的英国人、社会经济背景较低的英国人、以及居住在城镇和农村社区的英国人以及英国白人，赞成切断与中国所有关系的可能性几乎是黑人和华裔英国人的4倍。

看什么报导也不同

根据这份民调，《卫报》读者最有可能支持与中国在全球挑战上进行接触（67%）和研究（42%），并支持中国学生进入英国大学（51%）。然而，《卫报》读者也是最支持在人权记录上挑战中国的（65%），是《太阳报》读者（31%）的两倍多。

相反，只有27%的《太阳报》读者认为英国应该与中国合作应对共同的全球挑战，而只有26%的《每日邮报》读者认为英国应该让中国学生在英国大学学习。《太阳报》的读者最可能拒绝与中国进行任何接触（23%），而《金融时报》的读者只有5%这么想。

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