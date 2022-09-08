民调：美国选民两级分化严重

（德国之声中文网)根据路透社和民调研究机构益普索（ Ipsos ）一项民意调查结果，58%的受访者认为，前总统特朗普的 "让美国再次伟大 "（ Make America Great Again ）运动危及美国民主制根基；但几乎同样多的人（59%）也认为特朗普的继任者拜登新近的助选演说会进一步撕裂国家。一周前，曾以桥梁搭建者姿态上任的这位总统大幅抬高了声调，明确指控特朗普支持极端主义，对民主制这一立国支柱构成直接威胁。

民主党人拜登和共和党人特朗普都不参与11月8日的国会中期选举。但中期选举涉及国会众议院全部以西以及参议院约三分之一席位，传统上被认为是对现任总统的替代性投票。拜登从2021年初起执掌白宫。特朗普虽不在职，但仍是一重要因素，在党内仍有相当影响力。他不仅亲自出马为多名共和党议员候选人站台，还早就或明或暗表露有意在2024年再度竞选总统。"让美国再次伟大"为其竞选口号，代表着他的议程及政治风格。

在党内，特别是自发生2021年1月冲击国会大厦以来，特朗普并非没有争议。当时，他的数千名支持者试图以暴力阻止国会正式确认拜登的胜选。民调显示，在支持共和党的受访者中，有60%的人不认为特朗普的 "让美国再次伟大"运动代表了党内多数。

这场猛烈抨击特朗普的演说加深美国分裂的程度

在中期选举中，现任总统的政党通常会有损失，该党候选人不得不担心会替现总统受罚。根据调查结果，只有39%的选民对拜登的工作满意。他陷入这样的民调低谷已有一段时间。尤其鉴于这样的低支持率，以及在国会中仅有微弱多数，本届中期选举有可能使民主党失去国会两院中的一个，以至两院的多数地位，从而大大增加拜登在剩余两年总统任期内的执政难度。

此次在线民意调查为期两天，截止于本周三，共有1003名成年人参加，其中包括411名民主党支持者和397名共和党支持者。

特朗普支持者冲进国会大厦 总统认证程序遭中断

（路透社）

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