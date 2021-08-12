民调称6成5台湾人愿意上战场 专家：民众对战争认识不足

（德国之声中文网）随着两岸关係越趋紧张，台湾人自我认同的意识更显凝聚。台湾民间机构制宪基金会10日发布的最新民调显示，近6成8的台湾民众认同自己是台湾人，2成8的民众认为自己既是台湾人也是中国人。此外，有6成5的民众表示，万一中国武力攻打台湾，自己愿意为台湾上战场。

若与2019年8月所做的民调相比较，支持台湾与中国的关係「维持现状」的比例从56.1%掉到今年8月的50.1%，偏向「台湾独立」的比例则从31.5%提升到38.9%，支持「两岸统一」的比例从7.5%掉到4.7%。

这一项民调的调查时间落在8月3日到8月6日间，刚好是在民族主义沸腾的东京奥运将结束之际。调查中显示了台湾民众对于「国籍正名」一事的高度需求，有83.4%的民众支持未来以「台湾」为名参加国际赛事。另外，也有79.1%的民众支持政府驻外机构可以正名为台湾，与近日台湾传出要在立陶宛建立欧洲第一个「台湾代表处」的事件相呼应。

台湾制宪基金会副执行长宋承恩在记者会上表示，此次东京奥运会台湾选手的亮眼表现凝聚了台湾主体意识，台湾民众对「国家正常化」的支持度也随之创下新高。

另一个自1990年代初期以來每年针对「台湾认同」的主题进行民调的政治大学选举研究中心民调也显示出了类似的结果。该民调指出，2021年6月时，认为自己是台湾人的比例达63.3%，为历史第二高，并有25.8%民众偏向独立，创下新高。

多数民众不认为中国会攻台

台湾制宪基金会成立于2018年，是由台独运动领袖辜宽敏所成立的财团法人机构，目的是推动制定台湾「新宪法」、实现「台湾国家正常化」的理想。考虑其背景，台湾淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正向德国之声表示：「该民调多少有其机构效应，但确实也反映出许多台湾人在国际上被孤立、打压的情绪。」

该份民调在「参战意愿」的项目上问：若是中国以武力攻打台湾，请问您会不会为了保卫台湾而上战场？黄介正认为，这样的问题多少牵涉精神道德，「大多数台湾人应该不会直接说不。」但他认为，要让民众有效回答其保卫台湾的意愿，应该要提供一些背景资讯。

他说：「如同你问奥运正名的问题，多数人你问他我们要不要以台湾为名参加奥运，他会说要，但他不会直接联想到这件事情背后的障碍、国手要背负的压力等。驻外机构正名也一样，要跟一个国家从头开始建立关係的困难性？我们剩下15个邦交国同时会遇到什麽样的压力？这些都很难被评估。」

台湾社会长期处在中国军事威胁下，黄介正说，一般大众普遍觉得「中共攻台」是一件不一定会发生的事。台湾国际战略学会与台湾国际研究学会今年3月共同发布的民调也显示，63.3%的台湾民众认为中国不会攻打台湾。

台湾民众有「备战意识」吗？

台湾ETtoday新闻云民调中心2020年10月的一份民调显示，若两岸爆发冲突，18、19岁族群中有96％愿意上战场，但他们之中却有高达87％反对恢復徵兵制。黄介正认为，因为徵兵制与他们个人生活切身相关，但上战场并非如此。

台湾过去採义务徵兵制，在2010年开始逐步废除徵兵制，目前则以志愿兵为主，1994年以后出生的男性只需服四个月的义务军事训练。

制宪基金会民调中显示，一旦中国出兵台湾，7成民众认为美国会出面协防、另有6成5也认为日本会协防。国防安全研究院副研究员陈亮智告诉德国之声，这也显示美国、日本近几个月来在台湾议题下的强硬表态，确实带动了台湾的民心、士气。

陈亮智表示：「尤其是日本罕见的表态，不仅强化了美国在西太平洋上的力量、也让北京意识到台湾问题的複杂程度。这些现象都提升了台湾自己的信心。」

但他也强调，台湾政府因此不能满足。「台湾必须不断告诉国际社会，我们会扛好深处第一线的责任，而不是都让华盛顿和东京来承担。」陈亮智认为，这个责任包含了如何在艰难的环境下力求与北京对话、向他们送出政治诉求的机会，还有让台湾人民对于可能的战争有所准备。

陈亮智说：「台湾社会缺少对战争的讨论。当人们在网路民调上说愿意参战，但实际上呢？」他建议外界先从台湾军队最近几次的教召（后备军人教育召集）的状况进行观察，从后备军人的动员情形来看一般民众愿意对备战做到什麽程度。

「强化自身军事力量是必须的。台湾得要让美日和西方社会看到台湾防范自我的决心。」他说。

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