民调：特朗普在共和党选民中仍有多数支持

（德国之声中文网）美国CNN电视台委托进行的一项民调显示，在共和党基层选民中，对特朗普的支持率仍达80%。

这项民调是1月9日-14日、也就是国会冲击事件（1月6日）发生后进行的，共对1003人进行了电话问卷。

CNN报道称，此次大选前，共和党基层选民对特朗普的支持率更高达94%。即便如今80%的支持率仍高于其他共和党前任总统如杜鲁门、尼克松和布什。

CNN评述说，本党支持率超过六成的总统，通常会赢得下次总统候选人的提名。

此外，根据这项民调，47%的共和党籍受访者表示，共和党应继续视特朗普为该党领袖。如果加上倾向于共和党的独立派人士，那么持这一观点的比例略降至43%。

另一调查机构益普索（Ipsos）1月11日-13日进行的一项民调有相似的结果。这项民调中，57%的共和党籍受访者认同：特朗普应成为该党2024年的总统候选人。其中强烈认同的比例占37%。

益普索的这项民调是对1019名成人进行的，其中民主党籍、共和党籍和独立选民大约各占三分之一。

而在如何看待国会冲击事件的责任上，民调也显示出两党选民的看法差异。

在CNN的民调中，96%的民主党籍受访者表示，特朗普应当在很大程度或中等程度上为国会冲击事件负责。共和党籍受访者中，则只有23%持此观点。大多数共和党籍受访者（76%）表示，特朗普仅应为此承担很少责任或不承担责任。

益普索的调查中，尽管绝大多数民主党籍受访者（96%）和共和党籍受访者（79%）都反对闯入国会、阻碍证实选举结果进程的抗议者，但在具体看法上有差异。

62%的共和党籍受访者支持特朗普挑战选举结果。并且只有22%的共和党籍受访者认为冲击国会是一场“政变”，——持此观点的民主党籍受访者达到80%。

93%的民主党籍受访者强烈认同或在一定程度上认同：特朗普应为其支持者的行为负责。65%的共和党籍受访者则强烈反对或在一定程度上反对这一说法。

66%的共和党籍受访者认同：该党有特朗普在内更好；31%不认同这一说法。

根据CNN的民调，75%的共和党籍受访者认为，拜登并未合法赢得足够的胜选选票，并且其中过半数认为有充分的证据证明这一点，——尽管美国法院驳回了特朗普关于选举出现舞弊现象的诉讼。

此外，CNN这项民调还询问了受访者对于特朗普经济、国家安全、新冠疫情等政策的评价。其中，在经济方面，17%的民主党籍和91%的共和党籍受访者认同特朗普的政策。在新冠疫情方面，认同特朗普应对的民主党和共和党籍受访者分别为4%和79%。

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