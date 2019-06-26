民调:澳洲人对中国信心大跌 特朗普不如习近平

（德国之声中文网）在悉尼举办的一次活动上，澳大利亚总理莫里森表示，" 世界上最重要的双边关系，即美中关系紧张……我们不能袖手旁观，在世界主要强权竞争时被动地等待自己的命运。"他说， 这样做低估了人类、国家和多边机构的作用。"我们可以寻求可行的途径，发挥自己的作用。我们不想当被动的旁观者。"

莫里森周四将起身前往大阪，参加G20峰会。美中紧张关系势必将是峰会的主要话题。莫里森说， "贸易紧张关系升级，连带损害正在蔓延。全球贸易体系受到真正的压力。情况显示，美国认为，基于规则的现行贸易体系不能够应对中国的经济结构和政策。"

莫里森表示，他认为美国的许多担忧是合理的，比如强迫技术转让，侵犯知识产权以及工业补贴带来的产能过剩等问题。但他指出，中美不可避免的竞争关系变成敌对关系，不符合亚太地区任何国家的利益。他说，基于和美国的关系，澳大利亚成为了更重要的地区力量，而和中国的关系也带来许多收益，包括贸易、投资和其它合作。

按照中国官方公布的数据，2018年中澳货物贸易额1527.9亿美元，同比增长12.0%。其中，中国对澳出口473.4亿美元，同比增14.2%；从澳进口1054.5亿美元，同比增长11.0%。2018年，中国对澳直接投资29.4亿美元，澳大利亚在中国的实际投资2.9亿美元。

对中国信任度15年最低

尽管双方经贸关系继续加强，但据洛伊研究所（Lowy Institute）本周三公布的《2019年民调》，澳大利亚人对中国的信任度则降至15年来最低。32%受访的澳大利亚人相信或比较相信中国会在世界上负责任地行事。这一比例比去年下降20%。此外，74%的澳大利亚人认为本国经济过于依赖中国，68%的人认为澳大利亚允许来自中国的投资太多。

澳大利亚人对习近平的信任感略高于特朗普

调查还显示，30%的澳大利亚人相信或比较相信习近平在国际事务中会正确行事。与之相比，只有25%的受调查者对特朗普持有这一看法，比去年下降5个百分点。三分之二的澳大利亚人认为特朗普削弱了美澳联盟，但大约70%的澳大利亚人仍然认为美澳联盟对澳洲的国家安全非常或相当重要。

洛伊研究所研究员娜塔莎·卡萨姆（Natasha Kassam)表示，澳大利亚人对中国和习近平信任降低的一大原因是双边关系降温。她说， 在过去两年里，澳大利亚国内就中国对澳洲政治和经济的影响展开了激烈辩论。2017年底，澳大利亚宣布一项旨在防止外国势力干涉的新议案。北京方面认为该议案直指中国，两国关系骤然而下。卡萨姆说， 澳大利亚人对中国的消极看法还可能是因为中国在该地区的战略野心，包括在南中国海修建设施。此外，调查显示，尽管中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，但澳大利亚人面对中国的经济崛起越来越感到"易受伤害"。卡萨姆说，处于对贸易战以及对澳大利亚连带影响的担忧，澳大利亚人对本国经济利益能否得到保护缺乏信心。