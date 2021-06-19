民调：澳大利亚对中国不信任感创新高

(德国之声中文网) 澳大利亚的洛伊国际政策研究所22日发布了2021年的澳大利亚民意调查，结果显示随着澳大利亚与中国过去几年关系急速恶化，2021年是首次有超过一半 (63%) 的受访者视中国为安全威胁，与去年相比大幅增加了22%。

相反地，2021年的结果显示仅有34%的受访者认为中国是经贸夥伴，与去年相比下跌了21%。洛伊国际政策研究所民意调查与外交政策项目主任康思敏 (Natasha Kassam) 告诉德国之声，过去一年来，澳大利亚人在经济议题上对中国的态度转变与中国过去一年对澳大利亚的出口业进行经济胁迫有关。

她说：「澳大利亚人现在清楚地意识到，当他们与中国有如此密切的经济关系时，澳大利亚的经济会显露出一些脆弱性。」

中国自去年起便对多项澳大利亚的进口货物施行限制令，并在一个月前对外宣布无限期暂停与澳大利亚的战略经济对话。这一连串的举动，使双方的经贸关系降到了近年来的最低点。

对中国的军事威胁警觉提升

另一方面，有93%的受访者认为中国在区域内的军事行动让他们对中国产生负面影响，与2016年相比上升了14%。若中国与美国爆发战争的话，有57%的受访者认为澳大利亚应该保持中立，但也有41%的受访者认为澳大利亚应该支持美国。

这个数字也反应在澳大利亚人看待中美在台海爆发武装冲突的影响上，有52%的受访者认为台海冲突会影响澳大利亚的利益。康思敏认为，过去这段时间，澳大利亚人得知更多与中国军事丶南海以及中国对台湾展开军事威胁相关的消息，所以中美在台海附近发生武装冲突的可能性也逐渐进入澳大利亚人的认知范围。

她表示：「但当我们询问澳大利亚人他们是否支持澳大利亚参与超级大国之间的战争时，大多数澳大利亚人希望澳大利亚政府保持中立。这个结果并不令人意外，因为过去的民调数据显示，澳大利亚人越来越不愿意跟随美国进入战争，这主要与对在阿富汗发生的事情幻灭有关。」

然而，康思敏也点出，随着澳大利亚过去一年开始积极参与一些区域的安全计画，认为澳大利亚属於印太地区的比例也越来越高。今年的民调结果显示有38%的澳大利亚人认为澳大利亚属於印太地区，而康思敏表示「印太地区」是澳大利亚5年前不会用的词。

另一方面，2021年的民调结果也显示，澳大利亚人对日本与印度的信任感也大幅提升，有87%的受访者信任日本，而也有61%的受访者信任印度。她向德国之声表示：「澳大利亚人对三个QUAD伙伴的信任感在过去一年里大幅增加，我认为其中有一部分原因是对中国的反应。」

中国政府与人民之差

这份民调也问受访者他们认为哪些议题会对澳大利亚的利益造成威胁，而56%的受访者认为澳中关系是影响澳大利亚利益的关键威胁。在去年11月洛伊进行的另一项意见调查中，有82%的澳大利亚人对中国影响澳大利亚的政治局势的程度感到担忧。

康思敏认为，中国对澳大利亚咄咄逼人的外交政策，使澳大利亚公众和政治人物对中国的态度都更加强硬。她说：「很明显的，大多数澳大利亚人都支持澳大利亚政府对中国采取的做法。」

不过，康思敏也提到，虽然澳大利亚人普遍支持政府对中国采取强硬的政策，但大多数的受访者在2021的民调中仍对他们见过的中国人与中国文化持有非常正面的态度。她表示：「这表明，澳大利亚人仍能区分中国的外交政策和中国人之间的差别。」

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