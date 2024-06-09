民调：澳大利亚人对中国的信任度大降

民调显示，澳大利亚人对中国的信任度大大降低。71%的受访者表示，中国将在未来20年内成为澳大利亚的军事威胁。

（德国之声中文网）一项关于澳大利亚人如何看待外交关系的年度民意调查显示，澳大利亚人对美国的信任度有所下降，尽管大多数人（83%）仍认为美国的安全联盟非常重要，63%的人表示美国的安全联盟使澳大利亚免受来自中国的攻击或压力。

来自其他国家的网络攻击被认为是最大的威胁（70%），而对台湾（59%）和南海（57%）潜在冲突的担忧也很严重。

随着澳大利亚政府对印太地区冲突风险的担忧加剧，澳大利亚加强了与盟友美国的军事合作，包括AUKUS核潜艇的建造。

外交政策智库洛伊研究所（Lowy Institute）20 年来每年都会进行民意调查。今年的调查结果还显示，澳大利亚人对日本的信任度在所有国家中最高（87%）。

对中国在世界上以负责任的方式行事的信任度较低，仅为 17%，洛伊研究所称这一信任度与六年前的 52% 相比大幅下降。

与美国联盟对澳大利亚安全很重要

对美国的信任度比一年前下降了5个百分点，为56%。

"澳大利亚人对中国的信任度大大降低，他们对本地区的战争风险感到担忧。"洛伊研究所执行主任富里洛夫（Michael Fullilove）说，"一个不变的事实是，他们仍然认为与美国的联盟对澳大利亚的安全非常重要。"

在 3 月份接受调查的 2000 人中，大多数人（83%）认为美国的盟友关系对澳大利亚的安全很重要。

63%的受访者认为美国的盟友关系使澳大利亚更安全，不会受到来自中国的攻击或压力。尽管四分之三的人也认为美国联盟使澳大利亚更有可能卷入未来的亚洲战争。

71%的受访者表示，中国将在未来20年内成为澳大利亚的军事威胁。

在被问及2024年美国总统大选时，68%的人表示他们更希望看到拜登再次当选，而三分之一（29%）的人更希望看到特朗普当选。

（路透社）

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