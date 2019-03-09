 民调：欧洲议会选举在即 右翼政党席位或翻倍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2019

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时政风云

民调：欧洲议会选举在即 右翼政党席位或翻倍

最新民调显示，在即将到来的5月欧洲议会选举中，极右政党可能赢得双倍于现有的席位；在法国、意大利和波兰，极右政党领先。

Plenarsaal des Europaparlaments in Straßburg (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

斯特拉斯堡的欧洲议会大厅

（德国之声中文网）德国《图片报》周六（3月9日）发布最新民意调查结果：在今年5月的欧洲议会选举中，极右党团民族和自由欧洲（ENF）可能会赢得67个席位。这个调查的时间是2月底3月初，覆盖欧洲6个国家。

欧盟民众将于5月23-26日投票选举欧洲议会的705个席位。目前，民族和自由欧洲党团拥有37个席位。

《图片报》的调查有9000人参与。调查涉及的6个国家中，其中3个国家的右翼欧洲怀疑主义政党位居前列。

在法国，玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）领导的国民阵线可能获得23%的选票。在意大利，马泰奥·萨尔维尼（Matteo Salvini）领导的联盟党可望轻松拿下获得33%的选票。在波兰，雅罗斯瓦夫·卡钦斯基领导的法律与公正党，正在全力确保42%的选票。

Italien Besuch Marine Le Pen bei Matteo Salvini (picture-alliance/dpa/A. Di Meo)

欧洲右翼政党的两个代表人物：勒庞和萨尔维尼

保守党与左翼政党失利

在近年来的一连串选举中，保守党和左派党眼睁睁地看着右翼迅速崛起，欧洲怀疑主义政党在欧盟成员国攻城略地。

DW.COM

他们反对移民，反对民主，但他们仍然声称“我们不是右翼”。德国选项党的支持者们认为自己被错误理解，但他们的行为加快了社会主流的价值转变。 (09.09.2018)

意大利议会选举初步结果显示，右翼民族主义和民粹主义政党占据上风。在欧洲一些其他国家，反移民、反欧盟、反伊斯兰的政党团体也有攻城略地之势。 (05.03.2018)

被特朗普踢出总统顾问班子一年后，斯蒂夫·班农（Steve Bannon）计划在欧洲成立一个基金会，以汇聚右翼民粹主义团体。德国作家蒂尔曼·延斯（Tilman Jens）提醒人们警惕班农的危险性。 (24.07.2018)

本次调查的结果显示保守政党欧洲人民党（EPP）丢失43个席位，降低至174个席位。同时，社会党和民主党进步联盟（S&P）可能丢掉45个席位，只余下141个。

调查显示，欧洲自由民主联盟党团（ALDE）可望增加33个席位，达到101。同时，欧洲绿党（EFA）可能会失去8个席位，变成44。

调查覆盖的六个国家是：德国、奥地利、意大利、波兰、西班牙和法国。

保守政党在德国领先

调查显示，在德国，默克尔领导的基民盟和它的巴伐利亚姐妹党基社盟，以获得29%的支持率保持德国最大政党地位。

社民党和绿党分别可能赢得16%和15%的选票。目前还不是民族和自由欧洲党团成员的德国右翼选项党可能获得12%的选票，左翼党则可能获得9%的选票。

张平/雨涵（德新社、路透社）

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