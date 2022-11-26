 民调显示: 大多数德国人不希望默克尔重新执政 | 德国新闻 | DW | 26.11.2022

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民调显示: 大多数德国人不希望默克尔重新执政

在德国前总理默克尔卸任一年之后，一项调查显示，大多数德国人不希望她重新执政，但是很多人认为她的工作表现比现任总理肖尔茨更好。

大约71%的受访者表示，他们不希望默克尔重新执政

大约71%的受访者表示，他们不希望默克尔重新执政

（德国之声中文网）根据德国民调机构Civey研究所周六（11月26日）发布的接受芬克（Funke）媒体集团委托进行的一项调查显示，大多数德国人显然不希望默克尔再次成为总理。

大约71%的受访者表示，他们不希望担任德国总理16年、在去年卸任的默克尔重新执政。

默克尔还是比肖尔茨干得好？

与此同时，大约43%的受访者表示，他们认为默克尔的工作表现比现任总理肖尔茨更好，而41%的受访者做出了相反的回答，16%的人在这个问题上未置可否。

顺便一提的是，这项调查显示，默克尔在德国东部地区更受欢迎。东部地区52%的受访者更喜欢默克尔而不是肖尔茨，而在西部地区只有42%的人这样认为。

Civey研究所于11月24日进行了该项调查，总共访问了5003名德国公民。

（德新社）

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