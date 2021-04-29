民调：新年伊始，德国民众关心啥？

（德国之声中文网）2022年已经成为过去，但这一年显现出的危机却仍在继续。"哪些问题是德国政界应当优先应对的？"德广联的"德国大趋势"民调中2022年6月就曾问过这个问题，此次新年民调中该问题再次出现在问卷中。

俄罗斯对乌克兰发起的侵略战争仍然排名第一，但同去年夏季的民调相比，关注度则有所下降，将其列为首要问题的受访者占比为24%，比去年六月下降了13%。而在19%的受访民众看来，俄乌战争引发的能源危机才是德国政界面临的核心挑战，占比比去年提升了8%。排第三位的则是气候变化及其后果（占比下降5%）。

排名其后的几个议题占比相当接近，它们分别是价格上涨（14%，比上次民调减少9%），社会公正度（13%，下降3%）以及占比明显增高的移民问题（13%，比上次民调增加9%）。

俄乌战争：德国民众对军火供应、制裁以及外交努力的看法

过去几个月来，德国民众对政府乌克兰政策的评估基本没有发生变化。41%的受访者认为，德国政府对乌克兰提供武器以及对俄制裁的力度都是恰当的。但受访者对德国付出的外交努力显然感到失望，52%的受访者认为德国没有进行足够的外交努力。

在这一问题上，德国东部和西部民意基本一致。但在对乌军火供应和对俄制裁问题上，东西部民意则显露出明显的差距。40%的德东受访者认为，对乌武器供应的力度过大，只有29%的受访者认为武器供应的力度是适当的。在对俄制裁的问题上，34%的德东民众认为，制裁力度过大，只有27%的受访者认为，当前采取的制裁行动是适当的。

德国社会是个公正的社会吗？

失去了来自俄罗斯的天然气供给之后，德国的天然气价格急剧飙升，这使得此间的生活成本也在不断上扬。这大大动摇了过去几年当中民众岁月静好的社会观感。2021年9月的民调中，大约半数受访者认为，德国社会是比较公正的，但目前这一比例已降至36%，降低了15%。而认为德国社会缺乏公正的比例则提升了十三个百分点，高达58%。

对德国社会公正度持批评立场的人占比如此之高，此前只在2010年经济及金融危机时期才出现过。对社会公正度持怀疑态度的人主要来自低收入以及低教育阶层，此外德东地区以及极右翼选项党及左翼党选民中，持此种观点者也占比较高。无论来自哪一政党阵营，总计52%的受访者都认为德国政府推出的减负财政支持并不足以应对当前危机。

德国需要劳动力

尽管总体氛围欠佳，但大多数德国人都对2023年的个人前景抱持乐观态度。新年到来前夕，大约三分之二受访者认为，2023年对他们来说将是一个好年景，只有五分之一的认为，今年会是糟糕的一年。

尽管危机重重，德国就业市场一直较为稳定，人们的乐观情绪也许与此相关。迄今为止，并没有出现大规模的解雇潮，相反越来越多的公司在不断发出招聘启事。德国政府应如何应对当前的专业人才短缺问题呢？民意调查机构也就此征询了民众的看法。推后退休年龄的举措显然很不受欢迎。相比之下，降低外籍专业人才移民门槛的支持者则明显增多。更受欢迎的举措则是，受专业人才短缺问题所困的行业应大幅提升薪水。

疫情已经成为过去？

在越来越多的德国人看来，新冠疫情已经不再是一个问题。人们对尚存的一些疫情防控措施的看法非常说明问题。

尽管如此，大多数受访者都认为，现在全面取消防控措施为时尚早。多数人认为，感染后居家隔离5天的义务应得到保留。认为应取消隔离义务的比例为37%，而59%的人则认为应保留隔离义务。

"德国大趋势"民调由德广联授权举行，在1月2日至1月4日期间对1314名德国选民进行了问券调查。调查结果具备代表性。

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