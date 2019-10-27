 民调：德美互看落差大 中国也是因素 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.11.2019

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时政风云

民调：德美互看落差大 中国也是因素

一项问卷调查的结果显示，德国人和美国人对德美关系的看法大相径庭，一个原因是特朗普这位总统。此外，中国的经济实力和国际影响力的增强，也投射到德美的相互定位。

Flaggen USA Deutschland (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

德国人和美国人对德美关系的现状有着迥然不同的判断

（德国之声中文网）美国皮尤研究中心（Pew Research Center）和德国科尔博基金会（Körber-Stiftung）联合进行的这项调查表明，德国人和美国人对德美关系的现状有着迥然不同的判断。

根据问卷，75%的美国受访者认为，德美关系不错或很好，而受访的德国人中只有34%的人如此乐观；17%的美国人将德美关系形容为不好或很糟糕，而在德国人中持这一看法的比例高达64%。

不过与一年前相比，对德美关系持积极看法的受访者比例在两国都有所上升：在美国增加了5%，在德国增加了10%。值得注意的是在2017年，还有42%的德国受访者看好德美关系。

美国人眼中的伙伴：中国第二、德国第五

2017年是特朗普上任之年。此后，德国公众对美国总统的信任一落千丈。根据皮尤中心之前的另一项调查，在2018年只有10% 的德国人认为特朗普值得信赖。而人们对德美关系的评价显然也受到这一认知的影响。

UN-Generalversammlung in New York | Angela Merkel & Donald Trump (Reuters/Guido Bergmann/Bundesregierung)

不过仍有42%的德国人认为，美国是德国最重要、或次重要的外交伙伴。认为法国是德国最重要伙伴的人占60%，比例最高。

然而在大多数美国人眼中，德国显然并不是最重要的外交伙伴，只有13%的受访者如此认为，位列第5。排在前4位的分别是英国（36%）、中国（23%）、加拿大（20%）和以色列（15%）。

69%的美国受访者希望与德国进行更多合作。而持t同样看法的德国人的比例为50%，为数更多的德国人重视与其它国家加强合作，排在前几位的是法国（77%）、日本（69%）、俄罗斯（66%）、中国（60%）、和英国（51%）。

问卷还显示，与德国还是与中国保持密切关系对美国更重要的问题，美国人的态度有分歧。44%的受访者认为中国更重要，41%的人认为德国更重要。而德国人对美国还是中国更重要的问题答案比较清晰，只有24%的受访者认为中国更重要，50%的人认为与美国保持密切关系更重要。

进行这项调查期间，研究人员在今年9月17日到22日间在美国对1000人进行了电话访问，在德国同样有1000人电话受访，时间为9月9日到28日之间。

 

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