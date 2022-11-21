 民调：德国58%的民众主张对华更为强硬 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

民调：德国58%的民众主张对华更为强硬

这一结果同去年的同类调查基本相同，德国东部民众中对华强硬的支持率只有44%，反对的比例在全德国小幅上升了4个百分点。

德国公众对德中关系的态度是稳固的

德国公众对德中关系的态度是稳固的

（德国之声中文网）德国的对华战略还在起草当中，预计明年年中正式推出。德国公众怎样看待德中关系，最近《国际政治》杂志委托民调机构Forsa进行的调查得出一些有参考价值的结论。

调查的问题是：即便经济上受到负面影响，德国仍然应该更强硬对待中国？

对这个问题有3个回答选项，其结果如下：

A：是的。即便两国经济关系受到负面影响（58%，去年58%）

B：是的。但只对两国经济关系不产生负面影响的前提下（8%，去年16%）

C：反对。（23%，去年19%）

Infografik Umfrage Deutsche zur China ZH-SC

在该调查结果的基础上，《国际政治》认为，虽然国际局势危机四伏，德国公众对德中关系的态度是稳固的。去年首次在调查中提出这个问题，同样是58%的比例认为即便两国经济关系走向恶化，德国也应该执行更为强硬的对华政策。

回答B和C的比例今年较之去年有所变化，将不产生负面影响作为前提的比例去年是16%，今年降到8%；另一方面，反对对华更强硬的人数却从去年的19%增至23%。

从德国东西部划分来看，西部6成支持对华强硬政策，东部只有44%。

从政党选民来看，右翼选项党选民38%的比例同意对华强硬，是比例最低的；最支持政府实施更强硬对华政策的选民来自执政的绿党（69%）和社民党（66%）。

反对对华强硬的呼声（C答案）最高来自选项党选民（42%），接下来依次是联盟党（26%）、社民党（20%）、自民党（17%）、和绿党（14%）。

德国的对华政策将驶向何方？

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Die deutsche und chinesische Flagge wehen im Wind vor der Großen Halle des Volkes für den Besuch des deutschen Bundeskanzlers. Scholz reist zu seinem ersten Besuch als Kanzler nach China. Im Mittelpunkt der Visite stehen unter anderem die deutsch-chinesischen Beziehungen, die Wirtschaftskooperation, der Ukraine-Konflikt und die Taiwanfrage. +++ dpa-Bildfunk +++

路透：德国计划收紧对高度依赖中国的企业的规定 21.11.2022

据路透社获得的一份机密文件草案，德国外交部计划针对与中国有深度联系的公司出台更严格的规定，责成它们披露更多信息，并可能就地缘政治风险对其进行压力测试。

Die Logos der Automarken BMW, Mercedes-Benz und Audi vor den Flaggen der USA und Chinas --- DW-Grafik: Peter Steinmetz 2011_12_08_deutsche_autos_china_usa.psd

德语媒体: 减少对华依赖 企业义不容辞 22.11.2022

至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。

Bildnummer: 56148780 Datum: 20.08.2011 Copyright: imago/imagebroker Auswärtiges Amt, Bundesadler, Berlin, Deutschland, Europa Gesellschaft xsp x0x 2011 quer am Amt Architektur außen Außenaufnahme Außenministerien Außenministerium Außenpolitik aussen Aussenaufnahme Aussenaufnahmen Aussenministerien Aussenministerium Aussenpolitik Auswärtiges Auswaertiges Bauwerk Bauwerke Behörde Behörden Behoerde Behoerden bei Berlin BRD Bundesadler Bundesministerin Bundesministerinnen Bundesrepublik Detail Details deutsch deutsche deutscher deutsches Deutschland draußen draussen europäisch europäische europäischer europäisches Europa europaeisch europaeische europaeischer europaeisches Gebäude Gebaeude gläsern gläserne gläserner gläsernes glaesern glaeserne glaeserner glaesernes Glasscheibe Glasscheiben Leute Mensch Menschen Ministerien Ministerium Person Personen Politik politisch politische politischer politisches Schrift Schriften Schriftzüge Schriftzuege Schriftzug Tag Tage Tageslicht tagsüber tagsueber Unschärfe Unschärfen Unschaerfe Unschaerfen unscharf unscharfe unscharfer unscharfes verschwommen verschwommene verschwommener verschwommenes

机密文件曝光：揭示德国未来对华战略 17.11.2022

未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。

广告

媒体看中国

德国车商非常依赖中国市场

德语媒体: 减少对华依赖 企业义不容辞

至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。  