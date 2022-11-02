 民调：德国58%的民众主张对华更为强硬 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2022

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民调：德国58%的民众主张对华更为强硬

这一结果同去年的同类调查基本相同，德国东部民众中对华强硬的支持率只有44%，反对的比例在全德国小幅上升了4个百分点。

德国公众对德中关系的态度是稳固的

德国公众对德中关系的态度是稳固的

（德国之声中文网）德国的对华战略还在起草当中，预计明年年中正式推出。德国公众怎样看待德中关系，最近《国际政治》杂志委托民调机构Forsa进行的调查得出一些有参考价值的结论。

调查的问题是：即便经济上受到负面影响，德国仍然应该更强硬对待中国？

对这个问题有3个回答选项，其结果如下：

A：是的。即便两国经济关系受到负面影响（58%，去年58%）

B：是的。但只对两国经济关系不产生负面影响的前提下（8%，去年16%）

C：反对。（23%，去年19%）

Infografik Umfrage Deutsche zur China ZH-SC

在该调查结果的基础上，《国际政治》认为，虽然国际局势危机四伏，德国公众对德中关系的态度是稳固的。去年首次在调查中提出这个问题，同样是58%的比例认为即便两国经济关系走向恶化，德国也应该执行更为强硬的对华政策。

回答B和C的比例今年较之去年有所变化，将不产生负面影响作为前提的比例去年是16%，今年降到8%；另一方面，反对对华更强硬的人数却从去年的19%增至23%。

从德国东西部划分来看，西部6成支持对华强硬政策，东部只有44%。

从政党选民来看，右翼选项党选民38%的比例同意对华强硬，是比例最低的；最支持政府实施更强硬对华政策的选民来自执政的绿党（69%）和社民党（66%）。

反对对华强硬的呼声（C答案）最高来自选项党选民（42%），接下来依次是联盟党（26%）、社民党（20%）、自民党（17%）、和绿党（14%）。

德国的对华政策将驶向何方？

（综合报道）

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