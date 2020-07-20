民调：德国蝉联全球领导力第一

（德国之声中文网）盖洛普（Gallup）进行的最新全球领导力民意调查显示，德国自2019年以来连续三年获得全球最高认可度，而美国特朗普团队获得的认可度远低于上届政府。

德国获得的认可度为44％，超过美国11％。本届美国政府在欧洲的认可度创下新低。

这项调查是在新冠病毒大流行之前进行的。由于美国政府抗疫不力，当前认可度想必更低。

在2009年至2017年奥巴马执政期间，美国保持着全球最受尊敬国家的地位，仅有2011年例外（当时美国的排名仅次于德国）。但是，特朗普当上总统之后的第一年（2018年），美国的认可度急剧下降18个百分点，跌至史上最低的30％。

六成欧洲人对特朗普感到失望

在针对全球135个国家的本次调查中，美国2019年小幅上升，为33％。但是，仍然比前任们创下最低认可度低一个百分点。那是小布什执政的2008年，为34％。

美国领导力认可度在欧洲跌得最惨。61％的人特朗普政府感到失望。整个欧洲，美国只在三个国家获得多数认可：科索沃、阿尔巴尼亚和波兰。

澳大利亚人似乎也对美国的领导能力高度怀疑，有67％的受访者对其不认可。

在非洲，美国的认可度略微好看一点，达到52％。但是，奥巴马当选后的第一年，即2009年，美国在非洲获得的认可度为85％。

最新调查中，中国和俄罗斯的领导力位居第三和第四，认可度分别为32％和30％。2018年的该项调查中，中国获得的认可度超过美国，为34％。

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