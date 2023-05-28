民调：德国绿党支持率跌至13%

（德国之声中文网）在关于暖气法的政治争议背景下，根据《星期日图片报》委托德国民意调查机构Insa进行的一项调查结果，目前绿党的支持率为13％，比一周前少了1个百分点，创下2018年以来的最低数值。

另一方面，根据这项调查，德国右翼的选择党的支持率为18％，比上周增加了1个百分点。据报道，总理肖尔茨所属的社民党（SPD）支持率下降了1个百分点，目前为20％。联盟党的支持率保持在28％不变。自民党（FDP）的支持率上升1个百分点达到9％。左翼党的支持率下降了1个百分点，目前为4％。

备受争议的暖气法

绿党籍联邦经济部长哈贝克计划要逐步更换对气候有害的石油和天然气暖气的法律备受争议，甚至在联合政府中也存在分歧意见。执政联盟之一的自民党阻挡了这项内阁法案在联邦议院提出的可能性。

根据这项计划，从2024年开始，每个新安装的暖气系统至少要使用65％的可再生能源来运行。联合政府曾决定该法案将于2024年1月1日生效，但目前似乎仍充满未知。哈贝克认为，法案具体生效时间还有运作空间。他最近宣布计划针对该项草案进行几点修改。

根据Insa的民意调查，57％的受访者反对禁止石油和天然气暖气，28％的受访者支持，15%的受访者在这个问题上未表达意见。31％的受访者相信，联合政府将持续到2025年的任期结束，51％的受访者认为肖尔茨政府将在此之前分崩离析。对联邦政府的工作满意的受访者仅占27％。

德新社指出，民意调查通常充满不确定性。党派对选民的吸引力下降或者选民的投票决定越来越短期化，使得民调机构在权衡收集到的数据时变得困难。民意调查只反映了调查时的舆论，而不是选举结果的预测。下次联邦选举定于2025年。

（德新社、路透社）

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