民调：德国多数消费者支持大众关闭新疆工厂

（德国之声中文网）德国专注中国议题的网络媒体China Table委托位于柏林的民意调查机构Civey所做的一项调查显示，随着媒体对新疆人权现状一再曝光，德国消费者拒绝破坏人权条件下产出的产品的意识也在增强。

今年5月，多家国际媒体披露了一份从新疆公安内部系统外流的文件，其中新疆再教育营的照片、机密指令等文件显示大量维族人遭到关押。

6月9日欧洲议会以压倒性票数通过两项新疆有关决议，包含敦促欧洲委员会禁止通过强迫劳动制造的商品进出欧洲市场，以及谴责中国对维吾尔族人犯下“反人类罪”。欧洲议会并警告，中国当局可能对新疆的穆斯林少数民族实施“种族灭绝”。

随着全球化的发展，现如今食品行业、生活消费品或工业材料都需要依赖于全球采购实现供应。China Table的报道指出，新疆被国际社会看作是劳动仅被支付极其微薄工资的缩影。特别是纺织、农业和太阳能等行业被认为是高风险行业，强迫劳动被纳入产业链的可能性正在迅速增加。

德国社会从政界到民间对这一现象的关注度都在增加。根据民意调查机构Civey所做的一项调查，超过5000名受访者中的绝大多数（71%）都表示，作为消费者只要怀疑强迫劳动可能是生产价值创造过程中的一部分，他们就倾向于反对进口这些产品。一半以上（56%）的受访者认为，单纯是怀疑就足以让他们做出彻底拒绝进口某种产品的决定。10%的受访者表示“肯定”不会拒绝此类可疑商品的进口。

在受访者中，绿党选民拒绝接受强迫劳动生产的商品的态度最为坚决，比例达到88%，相比之下，选项党（AfD）选民比例为44%，左翼党为56%，自民党为59%，联盟党（CDU/CSU）为66%。与绿党选民态度更为接近的是社民党选民，比例为80%。

德国大众与中国国企上汽集团的合资企业上汽大众从2013年起就在新疆设厂生产，目前产年率约为5万辆汽车。自从中国当局被指控在新疆设立“再教育营”、并且以促进就业的名义进行强制劳动以来，大众汽车等在新疆地区设厂生产的德国企业就屡遭诟病。据《明镜周刊》披露，德国联邦政府已经拒绝为大众在华的新投资项目提供担保。

Civey民调机构的调查显示，67%的受访者支持大众公司关闭新疆工厂。

参股大众公司的下萨克森州政府对大众公司拥有20%的投票权。该州州长威尔（Peter Weil）在参与有关新疆强迫劳动的讨论时曾说：“中国新疆地区维吾尔族人权遭受严重侵犯的图片和报道令人感到不安。”

大众汽车首席执行官迪斯(Herbert Diess)在5月30日出版的德国《商报》上表示，这家老牌车企将继续经营在新疆维吾尔自治区的工厂。迪斯说：“我认为，合资企业上汽大众在新疆的工厂有助于改善当地人的处境。……我们去那里设厂，会确保我们的劳工标准得到贯彻、文化与宗教差异得到尊重，就像我们在世界其他地方所做的那样。”迪斯强调，假如大众在新疆工厂发现了触犯法规的情况，将会“强烈反对这种做法”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



（综合报道）

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