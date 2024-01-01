 民调：德国人眼中最大的威胁是什么? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2024

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民调：德国人眼中最大的威胁是什么?

俄乌战争已经持续了将近两年，以哈冲突爆发至今也过去了近三个月。德国最新一次民调显示，大多数民众都认为新的一年里实现和平的希望渺茫，而最大的威胁是俄乌战争。

俄乌战争已经持续将近两年，但和平似乎仍遥遥无期。图为哈尔科夫一座被俄军导弹击中的酒店。

俄乌战争已经持续将近两年，但和平似乎仍遥遥无期。图为哈尔科夫一座被俄军导弹击中的酒店。

（德国之声中文网）大多数德国民众都认为，俄乌战争和以哈冲突没有希望在新的一年里被画上句号。德新社委托Yougov 进行的一项民调显示，大约70%的受访者都认为，俄罗斯发动的侵乌战争虽然已经接近两年，但在今年年内实现停火的希望仍非常渺茫。只有15%的受访者认为年内有望实现停火。2022年2月24日俄罗斯发动侵略战争以来，俄乌双方都有数以万计的士兵丧生。此外，还有数千名乌克兰平民死于战火。

加沙地带虽然更有希望实现停火，但仍有52%的受访者对此持悲观态度。只有32%的受访者认为加沙有可能在2024年内实现停火，16%的受访者没有做出选项。

去年10月7日，伊斯兰极端组织哈马斯对以色列发起恐怖袭击后，以色列开始了打击哈马斯的军事行动。美国与欧盟、德国、以色列等国将哈马斯列为恐怖组织。哈马斯控制下的卫生机构表示，迄今为止，以军的军事行动已造成21800多人丧生。这些数据无法得到独立核查，但联合国和其他一些观察员表示，相关机构提供的数据迄今为止是相对可靠的。

哈马斯和其他极端组织对以色列发起的令人发指的恐怖袭击，是造成以色列军事行动的导火索。恐怖袭击造成以色列方面1200人丧生，其中包括至少850名平民。

在被问及，哪一场冲突对德国构成最大威胁时，分别有40%和18%的受访者认为俄乌战争和加沙冲突对德国威胁最大，另有15%的受访者认为，中国同台湾可能发生的冲突对德国构成了最大的威胁。另有 6%的受访者认为除上述三项之外的其他冲突更具威胁性。21%的受访者没有就此问题做出回复。

Yougov 是在12月15日至19日期间对2092名成年人进行网络问卷调查后发布上述结果的。

(德新社）

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