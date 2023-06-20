民调：如果中国攻台 澳民众挺台但会有所保留

（德国之声中文网）洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）针对公众对世界态度的年度民意调查发现，82%的受访者支持与美国建立安全联盟，同时，四分之三的人也认为这意味着澳大利亚会被卷入亚洲冲突。

在受访的澳大利亚民众中，64%的人认为美国和中国在台湾问题上发生军事冲突的可能前景是一个“严重威胁”，比两年前担心的人多了一倍。68%的受访者提到的最大威胁是来自其他国家的网络攻击。

支持台湾但有限度

如果中国攻台，80%的受访者表示支持接收台湾难民，76%的人支持“对中国实施经济和外交制裁”，64%的人支持“澳大利亚向台湾政府提供武器和军事物资”，61%的人支持“利用澳大利亚海军协助防止中国在台湾周围实施封锁”。

与此同时，只有42%的人支持派遣“澳大利亚军事人员到台湾，协助保卫台湾”。

另外，87%的受访者表示，他们担心中国可能在太平洋岛屿上开设军事基地。

据路透社报道，该民调将于本周三正式公布。

澳大利亚政府多次表示，反对任何改变台湾现状的单边企图，而美国长期以来一直坚持“战略模糊”，即不明确表态是否会对攻台的行为作出军事回应，而北京一直表示不放弃武统。

洛伊国际政策研究所公众舆论领域的负责人尼拉姆（Ryan Neelam）说，民意调查显示澳大利亚人对可能的台海冲突“持谨慎态度”，愿意在不参与地面战斗的情况下挺台。

DW Conflict Zone：如果北京攻台，欧盟的计划是什么？

对中国的信任度“低得惊人”

该民调也反映了澳中关系趋于稳定，56%的受访者表示，恢复外交接触符合国家利益。澳大利亚和中国是主要贸易伙伴。

与此同时，洛伊国际政策研究所的负责人富里洛夫(Michael Fullilove)说，澳大利亚民众对中国的信任程度仍然“低得惊人”，只有15%的受访者说他们相信中国会在世界范围内采取负责任的行动，而五年前有一半人这样表示。

这项民调是基于今年3月份对2000人以及今年4月份对4000人的调查。

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。