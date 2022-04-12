民调：大部分德国民众不愿“为自由受冻”

（德国之声中文网）随着俄乌战争爆发，高涨的能源价格德国民众能够直接感受到的一大影响之一。虽然在战争起始，有声音呼吁多穿衣服，少取暖，减少对俄罗斯油气资源依赖。这一呼吁也得到了一定程度的相应，但是一份最新民调结果显示，大部分德国人不愿意"为自由挨冻"。

进行调查的是德国阿伦斯巴赫民意调查研究所（Institut für Demoskopie Allensbach ）。该所的最新一个从统计学上来说，具备代表性的民意调查结果显示。目前德国民众最大的担忧就是价格上涨，有71%的受访民众持此态度。对价格上涨的担忧一大部分来自对能源价格上涨的担忧，其中62%的受访民众担忧德国的能源供给并不安全。86%的民众担忧在接下来几年的时间里，德国可能会面临能源供给方面的困境。与2019年相比，当时担忧这一情景的民众比例还只有26%。

为了表现出对乌克兰的支持，德国前总统高克曾经在一次电视访谈节目中表示：为了应对目前的危机，民众可以放弃一些生活上的舒适感，尤其是为了阻止俄罗斯的入侵行为。当时这位德国前总统表态称："为了自由，我们也可以受点冻"。

但从阿伦斯巴赫民意调查研究所最新的民调调查结果来看，大部分德国民众如今并不认同前总统的这种说法。统计显示，支持高克上述观点的受访民众比例为24%，同时有59%的民众反对德国前总统的观点。

德国民众的抵触情绪，从一定程度上来说和他们目前自身的感受有关。无论是用天然气、石油、集中供暖还是用木材取暖。远远超过一半的民众都表示目前的取暖费用给他们带来了"很强"或者"强"的负担。其中最让受访民众担忧的取暖能源种类是石油，其次是天然气。

买还是不买？这是个问题

正因如此，更多的受访民众支持继续从俄罗斯购买能源的结果也就不会令人惊讶。民调机构提出了两个观点来试探德国民众对俄罗斯能源禁购令的反应。第一个观点是："我认为德国应该立即停止从俄罗斯购买石油和天然气。如果德国继续从俄罗斯购买这些原材料，就会资助俄罗斯这个国家，并间接资助针对乌克兰的战争，这是不可接受的。"

第二个观点是："当然，德国继续从俄罗斯购买石油和天然气是有问题的。然而，我们无法在短期内取代来自俄罗斯的能源供应而不出现瓶颈或进一步涨价。所以目前我们必须继续从俄罗斯购买石油和天然气。"

受访民众被要求回答更愿意接受哪一个上述观点。结果只有30%的民众支持第一种观点，也就是全面禁止从俄罗斯采购能源。57%的受众支持第二种观点，同时这也是目前德国联邦政府的观点。

在报道这一民调结果时，德国《法兰克福汇报》写道："这样的结果值得人深思。因为民众对俄罗斯入侵乌克兰的愤怒情绪是非常高涨的。在战争爆发前，也只有少数人对俄罗斯的立场表示理解。俄罗斯入侵后，约四分之三的受访者感到受到俄罗斯行为的威胁。经济制裁在原则上也得到了民众的支持。然而，对能源供应稳定性的担忧，以及可能不仅仅是乌克兰战争已经对自己的钱包产生明显影响的日常经验，显然让大多数人在是否应该继续从俄罗斯进口石油和天然气的问题上，不愿表明严厉立场。"

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