民调：大多数德国人支持澳大利亚式未成年人社媒禁令

继澳大利亚拟禁止16岁以下未成年人使用社媒之后，一项调查显示，大多数德国人也支持同样的禁令。

（德国之声中文网）一项于周六（11月30日）发布的调查报告显示，大多数德国公民支持禁止16岁以下未成年人使用社交媒体。澳大利亚政府正在推进通过这样的一项法律。

该项调查的受访者大约有2,000名，其中大多数人认为，社交媒体对儿童和青少年可能或一定会产生有害影响。

调查结果的具体情况如何？

根据德新社（DPD）看到的YouGov民意调查，约77%的受访者表示，他们会"完全"或"部分"支持在德国实施类似的法律。

受访者中，13%表示他们会"完全"或"部分"反对禁令，剩余的受访者表示不确定自己的立场。

更高比例的受访者--82%--"绝对确信"或"部分确信"社交媒体在某种程度上对儿童和青少年是不利的。

部分受访者认为，社交媒体平台上的内容是造成有害影响的主要原因，而另一些人更担心社交媒体可能导致成瘾。调查显示，约52%的受访者认为，这两个因素同样重要。

然而，9%的受访者则表示"确信"或"比较确信"社交媒体对青少年的成长没有任何害处。

是否应该禁止儿童使用社交媒体？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

澳大利亚拟通过什么禁令？

澳大利亚政府周四提交议会的这项法律草案，将全面禁止16岁以下儿童使用社交媒体。草案中规定，违反禁令者，将面临最高五千万澳元（折合3080万欧元）的罚金。

澳大利亚出台的这项法律草案规定，即便父母出具同意书，或孩子已经拥有社媒账户，均不会被视为例外情况而获得通融。

该项法律草案规定，由TikTok、Facebook、Snapchat、Reddit、X（原推特）和Instagram等网络科技公司承担确保身份验证的责任，而家长或用户不会因此受到处罚。

不过，这项法律草案在如何执行禁令的具体方法上缺乏详细说明。禁令通过之后将在一年后生效，在此之前将试行多种执行措施。

在教育、即时通讯、游戏和身心健康领域，提供有益工具的公司，将不会受到禁令的影响。这些公司包括谷歌旗下的YouTube,Classroom, WhatsApp以及Headspace等应用。

批评者担忧，这项禁令可能会使青少年与现有的在线社交网络隔离，迫使他们转向一些未经监管、可能对其成长更加有害的网络空间。

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（德新社）

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