民调：多数美国人视TikTok为中国宣传工具

路透社和益普索的最新民调结果显示，大多数美国人认为中国利用TikTok来影响美国公众舆论。美国参议院此前刚通过新法案，限期TikTok“分家”否则将在美被禁。

（德国之声中文网）根据路透社和民调机构益普索集团(Ipsos)截至本周二（4月30日）为期两日的民调，约58%的受访者认同“中国政府利用字节跳动旗下的TikTok来‘影响美国舆论’”的说法。约13%受访者不同意，其余受访者表示不确定或未回答此问题。受访者中，共和党支持者比民主党更倾向于认为中国利用TikTok影响美国舆论。

TikTok称，该公司已投入超过15亿美元来保护数据安全，并且不会与中国政府共享其1.7亿美国用户的数据。该公司去年对美国国会表示，“不会应中国政府要求推广或删除内容”。

民调结果公布后，路透社联系TikTok请求置评，但后者未立即回应。

美国总统拜登上周签署了《TikTok剥离法案》，要求中国母公司字节跳动在限期270天内剥离TikTok的美国业务，否则将面临禁令。

TikTok誓言将挑战这一禁令，认为该禁令违反美国宪法第一修正案对言论自由的保护。该平台用户预计将再次采取法律行动。去年11月，蒙大拿州法院叫停了该州对TikTok的禁令。

美国TikTok用户2024年3月14日在华盛顿举行示威活动抗议政府限制TikTok的做法 图像来源: Lenin Nolly/Sipa USA/picture alliance

民调不反映18岁以下民众观点

路透社和益普索的民调结果发现，50%美国人支持禁止TikTok，32%的持反对意见，其余受访者表示不确定。该民调只针对美国成年人进行调查，并不反映18岁以下民众的观点，后者占美国TikTok用户的很大一部分。

根据民调，40岁以上受访者中约有六成支持禁令，18岁至39岁受访者中约有四成支持禁令。调查显示，46%受访者同意“中国利用TikTok监视美国日常生活”的说法，但中国政府否认这一点。

TikTok在美国可谓无所不在。拜登的竞选团队也将TikTok作为争取民意的工具。其竞争对手、共和党人特朗普则没有开通TikTok账号。特朗普是自创社交媒体平台Truth Social的大股东。过去曾誓言封禁TikTok的特朗普如今公开批评对TikTok的潜在禁令。

民调还显示，60%的美国人认为，美国政治候选人使用TikTok宣传竞选活动是不恰当的。

拜登签署的《TikTok剥离法案》规定了2025年1月19日的截止日期，即他任期届满的前一天。但若美国总统认为字节跳动在剥离程序方面取得进展，可将截止日期延长三个月。

路透社/益普索的在线民意调查收集了全美1022名成年人的意见，误差范围约为3个百分点。

（路透社）

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