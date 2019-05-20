民调：多数美国人相信同伊朗必有一战

（德国之声中文网）过去几个月来，特朗普当局对伊朗实施的"最大压力"政策，引发了人们对美伊走上战争道路的担忧。

路透社和益索普（Ipsos）周二发布的一项民调显示，64%的美国人，其中包括共和党阵营的大多数人，都支持2015年签署的伊朗核协议。该协议旨在通过放松对伊制裁的方法，遏制伊朗发展核武器。

美伊关系日趋紧张化的背景下，大约51%的受访者认为，美国同伊朗会在今后几年内爆发战争。比去年六月的比例提升了八个百分点。

近半数美国人，即49%的受访者，并不认同特朗普总统的伊朗政策，其中31%表示强烈反对特朗普的对伊政策。与此同时，大约39%的受访者则对特朗普表示支持。此外，大约54%的美国人认为伊朗对美国构成了"严重"或"直接"的威胁。

美国扩大在海湾的军事存在

今年四月，特朗普当局的强硬派主张将伊朗伊斯兰革命卫队定义为恐怖组织，尽管有人警告说，此举会使派驻中东的美国人陷入危险境地。一个月后，美国重新恢复了针对伊朗的所有制裁措施。

五月，特朗普国家安全顾问博尔顿（John Bolton）展示了一份向波斯湾派遣航母编队的已定计划，此外还宣布将向该地区派遣B-52轰炸机。数天之后，五角大楼又增加了在当地部署爱国者防空导弹及两栖登陆舰只的内容。

美国指控伊朗对阿联酋油轮实施破坏行动，而受伊朗支持的也门胡塞反叛武装还发动了针对沙特油田的无人机袭击。美国情报部门警告说，伊朗及受伊朗支持的团体可能会对美国在中东地区的利益构成威胁。

战争选项

分析家们认为，美国发起经济封锁的同时，又采取的一系列挑衅动作，有可能会被伊朗方面解读成直接的军事威胁。他们担心，任何有意无意的突发事件，都可能导致局面失控，从而引发激烈的区域性战争。

如果伊朗率先发起对美国军队的袭击，那么79%的受访者都主张美军因采取报复行动。其中40%的人主张对伊朗发动空袭，而39%的人更希望对伊朗发起全方位进攻。

路透社和益普索的此项民调是在5月17日至20日进行的，共对1007名美国公民进行了访谈。受访者中当中包括350名民主党注册选民，289名共和党注册选民以及181名独立选民。