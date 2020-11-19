 民调：多数港人不快乐 林鄭民望低迷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2021

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民调：多数港人不快乐 林鄭民望低迷

香港民意研究所12月进行的年终调查显示，特首林郑月娥的民望持续低迷，四成受访者给零分。与此同时，2020年香港人的快乐程度创下28年以来的新低。

Hongkong Sicherheitsgesetz Carrie Lam

（德国之声中文网）香港民意研究所（HKPORI）12月29日举行香港民意研究计划的结果发布会，公布特首及特区政府民望、民情指数、年终回顾前瞻等调查结果。报告指出，香港特首的民望再度下跌，民情指数处于极差水平，港人的快乐程度更创下1992年来的新低。

民研在12月18日至22日之间针对18岁或以上、讲粤语的香港居民进行随机抽样电话访问，共取得1014个成功样本。

调查结果显示，香港特首林鄭月娥去年的民望低落，评分为29.7分，其中44%受访者给与她0分，其支持率仅为18%，反对率则高达69%，民望净值为负51个百分点。

在特区政府满意度方面，满意率为17%，六成受访者表示不满意，满意率净值为负43个百分点，整体上接近"几不满"。特区政府民望则介于"几不信任"和"一半半"之间，信任与不信任比率分别为29%和56%，信任净值下跌8个百分点至负27。

快乐程度创历史新低

此外，香港市民对现时政治、民生及经济状况的满意度皆为负值，最新满意净值分别为负50、负51及负59个百分点。回顾香港2020年整体发展，受访者的满意比率为9%；34%预期香港整体发展来年将有所改善，39%认为会恶化，乐观程度比去年有所回升。香港民研行政副总裁钟剑华指出，不能只将该数据与前一年做比较，因为2019年是低谷；与历年相比，2020年该指数属非常低。他分析称，香港市民觉得香港现况

"难以想象会再差落去"，所以认为未来会有所改善 。

值得注意的是，59%的受访香港市民表示过去一年活得不快乐，只有13%感到快乐，创下1992年开展调查以来的新低。展望来年，31%预期个人发展会较去年佳，25%则预期会变差。

Hongkong Menschen auf dem Weg zur Arbeit

民调显示，香港人的“不快乐”程度创1992年以来新低

钟剑华在发布会上总结道，过去一年，香港政府和北京当局未能成功重建市民的信任。他指出，疫情本身是政府争取表现、重建公众信任的最佳时机，但政府不断错失机会，新冠疫情并未为港府声望带来任何好处。

民研主席锺庭耀形容，过去两年来香港人的快乐程度"断崖式下跌"，是民研调查28年以来最差。他指出，港人的不快乐与政治情势、新冠疫情和经济有关，不开心的市民是跨越党派和政治的。

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