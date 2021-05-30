 民调:多数德国人支持 总理限任8年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2021

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时政风云

民调:多数德国人支持 总理限任8年

默克尔执政太久了吗？从2005年算起，默克尔已担任德国总理近16个年头。一份最新民调显示，多数德国人支持将联邦总理任期限制为8年。

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel

 （德国之声中文网）现年66岁的德国总理默克尔即将在今年9月卸任，结束长达16年的任期。在德国，联邦总理并没有任期限制。2018年默克尔任期进入第14个年头时，自民党主席林德纳就曾表示，她的长期执政阻碍了德国社会进步，并认为应该为总理任期设定上限。不久前，下萨克森州基民盟议员阿尔图斯曼（Bernd Althusmann）以及绿党总理候选人贝尔博克（Annalena Baerbock)重新引发关于总理任期的讨论。

德新社委托民调机构YouGov所作的调查显示，61%受访者支持将总理任期限制为8年，只有24%表示反对，15%没有表态。

在这份民调中，德国另类选择党(AfD)的选民最支持设总理任期上限，80%的受访者表示赞同；联盟党支持者则对此意愿不高，只有48%受访者回答“赞成”，是最不支持限制任期的受访群体。左翼党（74%）、自民党（70%）、社民党（67%）和绿党（59%）选民赞成限制任期的比例则介于两者之间。在其余受访者中，“非选民”以及“其他政党支持者”则分别有56%和71%表示赞成。

  • Bundeskanzler Konrad Adenauer empfängt das Prinzenpaar

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    阿登纳（基民盟）1949 - 1963

    阿登纳（Konrad Adenauer）是德国首任联邦总理。在他任下，年轻的联邦共和国成为主权国家，在外交上明显以西方为导向。他的执政风格被视为颇为专断。阿登纳出生于莱茵地区，也因此致力于将波恩作为西德首都。

  • Bundeskanzler Ludwig Erhard raucht eine Zigarre, Foto: dpa

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    艾哈德（基民盟）1963 - 1966

    1963年，在基民盟党内压力下，87岁的阿登纳辞职，艾哈德（Ludwig Erhard）成为他的继任。艾哈德曾担任经济部长而受到欢迎。他倡导社会市场经济，成为西德“经济奇迹之父”。他嘴边总是叼着一根雪茄。每天要抽15根。1966年，艾哈德辞去总理职务。

  • Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger vor Mikrofonen bei einer Pressekonferenz, Foto: dpa

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    基辛格（基民盟）1966 - 1969

    库尔特·基辛格（Kurt Georg Kiesinger）首次成立由基民盟和社民党组成的大联合政府。其任下，德国停滞的经济重新获得动力。紧急状态法的制定，赋予国家危机时的特权，引发年轻人的街头抗议。学生运动由此诞生。基辛格因过去与纳粹的关联而受到争议。

  • Bundeskanzler Willy Brand kniet vor dem Mahnmal im Warschauer Ghetto, Foto: dpa

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    勃兰特（社民党）1969 - 1974

    社会动荡引发政坛更迭：勃兰特（Willy Brandt）成为德国首位社民党总理。他在华沙从前的犹太人聚居区纪念碑前下跪，请求对纳粹时期暴行的宽恕，发出和解的信号。他成功改善与东欧国家的关系，并于1971年荣获诺贝尔和平奖。

  • Bundeskanzler Helmut Schmidt wird vereidigt

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    施密特（社民党）1974 - 1982

    勃兰特（Helmut Schmidt）辞职后，同属社民党的施密特接任联邦总理。其任内发生石油危机、通货膨胀和经济萧条。施密特的执政风格干脆利落。他强硬对待极左恐怖组织“红军旅”（RAF），不予让步。施密特在一次不信任投票后下台。

  • Bundeskanzler Helmut Kohl winkt auf der Feier zur Deutschen Einheit in Berlin

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    科尔（基民盟）1982 - 1998

    科尔（Helmut Kohl）的总理任期长达创纪录的16年。许多年里，科尔被视为“无所作为”：虽然持久、坚定，但是没有特别的改革热情。不过，他的历史功绩是：两德统一以及前东德的重建。科尔不单是德国统一的总理，也致力于欧洲的融合。

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder gestikuliert als er die Agenda 2010 erläutert, Foto: Bernd Thissen dpa

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    施罗德（社民党）1998 - 2005

    科尔四届任期后，要求变革的呼声日盛。施罗德（Gerhard Schröder）成为首届红绿政府总理。其任下，联邦国防军首次参与北约的阿富汗等海外使命。他对社会福利体系的改革，即所谓“2010日程”，使社民党经受严峻考验。许多人走上街头抗议。

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel im Vogelpark, Foto: Franzi Zöger, dpa

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    默克尔（基民盟）2005年至今

    2005年，默克尔（Angela Merkel）成为首位联邦女总理。她面临最大的挑战之一是金融与经济危机。其执政风格为务实主义。在福岛核事故后，她改变立场，要求退出核能。默克尔带来色彩：其西装上衣有各种颜色。

    作者: Diana Peßler


值得一提的是，德国《明镜周刊》五月初也公布了一项有关“是否认为总理默克尔四次任期过长”的民意调查结果。这份《明镜》委托民调机构Civey在4月30日至5月3日之间进行的调查显示，约5000名受访者中，65%认为默克尔执政太久，只有31%受访者回答“并不太长”。

在这份民调中，七成受访者支持对总理任期设限。此外，部分受访者也支持将大选间隔时间从四年改为五年。47%受访者支持将任期限制为两届、每届4年，23%则认为应限制为两届、每届5年，22%支持不限任期、每届5年。

默克尔在2005年德国联邦议院大选后出任总理，此后连续三次成功连任。前总理科尔（Helmut Kohl）在这职位上也是一干16年。美国总统任期则是最多2届，每届任期4年。默克尔９月卸任后，她将与科尔并列为德国执政时间最长的总理。

（德新社、明镜周刊）

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