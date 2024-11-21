民调：半数以上乌克兰人希望谈判结束战争

根据美国民调机构盖洛普的一项最新民调，一半以上的乌克兰人希望尽快通过谈判结束与俄罗斯的战争，38%认为应该坚持战斗。美国国家安全顾问沙利文近日强调，乌克兰需要巩固前线的兵力。

（德国之声中文网）美国民调机构盖洛普今年8月至10月进行的一项民调显示，52%的乌克兰人希望自己的国家尽快通过谈判结束与俄罗斯的战争，38%的人认为应该坚持战斗直到胜利。

相比之下，该机构2022年进行的民调显示，只有22%的乌克兰人赞同和俄罗斯谈判，73%的人希望应该坚持战斗。2023年，27%的乌克兰人希望尽快结束战争，63%的乌克兰人希望坚持战斗。

俄罗斯已将乌克兰在领土上做出让步以及放弃成为北约成员国作为谈判的先决条件。此外，俄罗斯还要求乌克兰必须进行所谓的"去纳粹化"。这可能意味着，莫斯科要求乌克兰成立一个亲俄政府。

盖洛普本周公布的最新民调还显示，乌克兰人对西方的信任度普遍下降。

只有40%的受访者仍然认可美国的领导地位，37%的人则持怀疑态度。而在战争开始后不久，认可美国领导地位的乌克兰受访者占比高达66%，持怀疑态度的受访者仅为16%。

50%的乌克兰民众如今仍对德国的作用持积极看法，2022年这个数字为46%，2023年为53%，对德国的作用持否定态度的乌克兰受访者目前的占比为29%。

大多数乌克兰受访者仍然希望加入欧盟和北约。认为乌克兰能够在今后10年里加入欧盟的受访者已从之前的73%下降至61%，认为乌克兰能在10年内加入北约的受访者从之前的64%降至51%。

盖洛普的这次民调对1000名乌克兰人进行了电话采访，误差范围为3%。

2024年11月18日，俄军对乌克兰东北部城市苏梅（Sumy)发动空袭,导致10多人丧生，近百人受伤 图像来源: REUTERS

沙利文：乌克兰需要巩固前线兵力

美国国家安全顾问沙利文近日在接受采访时被问及如果美国早日向乌克兰提供坦克、F-16战斗机等装备，乌克兰战况是否会有所不同。沙利文反问道，"自从我们向乌克兰提供坦克以来，战场上的情况是否发生了明显变化？同样，在 F-16 方面，我们是否看到了明显变化？"他进一步阐释说，"我们的观点是，没有一种武器系统可以在这场战斗中发挥作用。这是关于人力的问题，我们认为乌克兰需要做更多工作，以巩固其在前线的兵力数量。这事关弹药，也与一个国家的国力、士气、凝聚力和工业基础等所有其他问题有关。"

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近几个月来，乌克兰兵力短缺问题越来越严重。10月30日，乌克兰宣布展开新一轮的军事动员，再征召16万人入伍。法新社援引消息人士称，这次征兵预计将在三个月内完成。

被征召上战场的乌克兰囚犯 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社、PBS新闻）

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