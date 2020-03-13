民调：六成英国人对退欧失望

（德国之声中文网）根据英国舆论研究机构 Opinium 发表的一项今年圣诞节前所作民意调查结果，26%的受访者对本国退出欧盟后的情况评价负面；35%的人认为，退欧结果糟于本人预期；认为退欧后情况好于预期的只占 14%。

约1900名英国成年人接受了询问。

约一年前，英国最终退出欧盟及关税联盟。就在分手期前数天， 伦敦和布鲁塞尔达成一项共同贸易一揽子计划，圣诞节期间签了字。

委托做此项调查的《观察家报》（ Observer ）报道说， 当年在英国脱欧公投中投了赞同票的人中现在持负面评价者也占42%。报道称，英国社会目前呈现的并非退欧支持者和反对者阵营之间的对立，而是退欧支持者阵营内部分崩离析。

数月来，英国退欧的负面后果给人留下深刻印象：由于缺少卡车司机，超市货架空空、加油站无油可售。脱欧前，卡车司机多半来自东欧；随着脱欧，他们失去在英国工作许可。在英国其它服务行业，眼下亦极缺外来劳动力。

（德新社）

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