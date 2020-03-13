 民调：六成英国人对退欧失望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2021

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时政风云

民调：六成英国人对退欧失望

舆论研究机构的一项最新民意调查结果显示，六成以上英国选民认为退欧结果负面，或糟于预期。

Großbritannien London | Eurostarterminal Abreise

退欧刚一年，英国民意风向已出现很大变化

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经多年政争、国内分歧、两位首相辞职，2020年1月31日，大不列颠王国正式脱离欧盟。不过，它并非英国脱欧的结束，争取未来的斗争开始了。

受劳动力短缺、能源价格上涨的影响，英国超市里饮料和肉类的供应已经出现紧张。政府则发出安民告示，呼吁民众不要恐慌性购物。

疫情和脱欧让英国正经历着一场史无前例的人员和物资短缺，这个问题也阻碍着英国在新冠疫情解封后的的经济复苏。

（德国之声中文网）根据英国舆论研究机构 Opinium 发表的一项今年圣诞节前所作民意调查结果，26%的受访者对本国退出欧盟后的情况评价负面；35%的人认为，退欧结果糟于本人预期；认为退欧后情况好于预期的只占 14%。

约1900名英国成年人接受了询问。

约一年前，英国最终退出欧盟及关税联盟。就在分手期前数天， 伦敦和布鲁塞尔达成一项共同贸易一揽子计划，圣诞节期间签了字。 

委托做此项调查的《观察家报》（ Observer ）报道说， 当年在英国脱欧公投中投了赞同票的人中现在持负面评价者也占42%。报道称，英国社会目前呈现的并非退欧支持者和反对者阵营之间的对立，而是退欧支持者阵营内部分崩离析。

数月来，英国退欧的负面后果给人留下深刻印象：由于缺少卡车司机，超市货架空空、加油站无油可售。脱欧前，卡车司机多半来自东欧；随着脱欧，他们失去在英国工作许可。在英国其它服务行业，眼下亦极缺外来劳动力。

（德新社）

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