 民调：八成日本人认为日本重男轻女 | 文化经纬 | DW | 07.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

民调：八成日本人认为日本重男轻女

日本内阁府最近发布的一次的调查显示，日本社会在教育、就业、政治和其他各个方面，都存在严重的性别不平等现象。

日本女性在教育、就业、政治等方面遭受诸多不平等待遇

日本女性在教育、就业、政治等方面遭受诸多不平等待遇

（德国之声中文网）将近80%的日本人认为这个亚洲国家的社会重男轻女，这是日本内阁府最近发布的一次的调查结论。调查显示，只有14.7%的居民认为日本的女性受到平等对待。该研究强调了所有领域都存在严重的性别不平等——从政治到教育到"社会接受的观念、习俗和惯例。

在社会的哪些领域存在最严重的不平等现象？近82%的受访者回答说：政治领域；超过64%的受访者说：工作场所。此外，近60%的人强调了家庭生活：社会习俗规定妇女要做饭、打扫卫生、管理家庭和抚养孩子。

3月8日国际妇女节在东京举行的抗议活动。一名妇女举起标语牌，心形图案内写着：结束父权制。

3月8日国际妇女节在东京举行的抗议活动。一名妇女举起标语牌，心形图案内写着：结束父权制。

"民意调查结果并不让我感到惊讶。不幸的是，似乎没有什么变化，没有好转。"广岛大学社会学教授和骚扰案件联系人北中千里（Chisato Kitanaka） 说。

"这在日本社会的各个方面都是一个问题。这可能在收入差异以及女性的就业机会方面最为明显。"她告诉德国之声，"大学毕业的年轻女性拥有与男性相同的技能和知识，但雇用她们的公司和组织往往停留在老旧的思维方式上。"她说， 他们认为女性会在几年后离开公司结婚生子，"因此，他们为女性提供与男性员工相同的培训和晋升机会是没有意义的。"

日本妇女有话说

在教育领域也不平等

在日本议会下院，女性在465个席位中仅占不到10%。在全球议会联盟（IPU）监测的180个国家中，日本排名第165位。在最近的下议院选举中，只有18%的候选人是女性。

至少在教育领域，男女之间是平等的——至少这是长期以来的假设。但这也不是真的，东京天普大学政治学教授村上广美 (Hiromi Murakami) 说，"这种差异可能不那么明显。但近年来发生了一些丑闻，大学更青睐男性申请者而不是考试成绩更好的女性。"

欧洲就业和社会权利专员施密特（Nicolas Schmit）最近在日本参加七国集团劳工部长会议时，对那里的性别不平等感到惊讶。他随后对共同社记者说，我们需要发出明确而有力的声明。

来自保守派的逆流

日本首相岸田文雄也强调了这一点，他已指示内阁和劳动力市场专家，确保日本大型企业的行政职位到2030年拥有30%的女性。岸田文雄说，更高的工资、更多的晋升和结束对妇女的社会暴力，对于妇女在公司获得更多的高层职位至关重要。

日本妇女在东京抗议争取平等权利。抗议牌上的照片显示了一男一女穿着商务装并排而坐。

日本妇女在东京抗议争取平等权利。抗议牌上的照片显示了一男一女穿着商务装并排而坐。

价值观保守的传统主义者不同意女性在工作场所遭受歧视的说法。"我不认为女性在日本社会处于不利地位。长期以来，一直有法律保障她们与男性享有同等权利。"福井县立大学的研究员岛田洋一（Yoichi Shimada）说，"也许劣势是由于社会期望女性应该是孩子的主要照料者。但这并不是一个罕见的问题。在世界其他地方，比如美国或欧洲也是如此。这不是一个大问题。"

正是这种态度，让社会学家北中千里对日本真正变革的机会非常悲观。"这些态度在我们的社会中根深蒂固。"她说，"也许会有变化，但它会逐渐地而且非常缓慢地到来。"

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Chizuko Ueno, sociologist in women s studies Chizuko Ueno, a Japanese sociologist, delivers a speech at a ceremony at the Finnish Embassy in Tokyo on June 17, 2019, as she receives a letter of gratitude from the Finnish Foreign Ministry for her effort to promote gender equality in Japan. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

上野千鹤子进入“热搜” 女权大众化时代来临？ 03.03.2023

日本学者上野千鹤子和全嘻嘻等三位北大毕业女生的对谈近期在中国网络上引起热议。人们开始谈论什么才是女权和女性主义，以及这些概念与婚姻和男性的关系。近年来，中国政府通过言论审查等手段打压女权运动，但是许多人仍然开始觉醒，上野千鹤子等女性主义作者的书也销量火爆。

Screenshot Weibo https://weibo.com/u/1618051664 Für Onlineartikel Brutaler Angriff auf Frauen sorgt in China für Entsetzen: In China hat ein brutaler Angriff auf eine Gruppe von Frauen in einem Restaurant für Entsetzen gesorgt. Neun Menschen seien im Zusammenhang mit dem Vorfall in der Stadt Tangshan in der nordchinesischen Provinz Hebei festgenommen worden. © weibo.com

长平观察：唐山“孙小果”，抓了又如何？ 18.06.2022

唐山暴力事件舆论遭到官方严厉审查。时评人长平认为，性别暴力事件的根源，正是官方一再宣传的“有毒的男性气质”。

07.05.2020, Baden-Württemberg, Leinfelden-Echterdingen: Eine Frau joggt mit ihrer Tochter, die eigentlich in der Kita wäre, auf einem Weg. In Baden-Württemberg sollen Kitas unter bestimmten Bedingungen ab dem 18. Mai wieder geöffnet. Foto: Sebastian Gollnow/dpa | Verwendung weltweit

新冠时期的母亲节：德国妈妈们的家务负担加重 09.05.2021

做家务，带孩子：这本来就是母亲们经常要做的事情。而新冠疫情的爆发，令母亲们的任务变得更加艰巨。 母亲节之际，就让我们来看一下疫情当中德国母亲们的生活。

广告
日本女性在教育、就业、政治等方面遭受诸多不平等待遇

民调：八成日本人认为日本重男轻女

日本内阁府最近发布的一次的调查显示，日本社会在教育、就业、政治和其他各个方面，都存在严重的性别不平等现象。
Charles kneels at a red podest with his hand on a red bible.

现场图片：英国国王查尔斯三世加冕典礼

2023年5月6日，英国国王查尔斯三世和王后卡米拉的加冕礼在伦敦的威斯敏斯特教堂举行。让我们来看看来自现场的图片。