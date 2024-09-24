民调：亚太裔选民青睐哈里斯胜过特朗普

一项新民调显示，亚裔美国人和太平洋岛民（AAPI）更青睐副总统哈里斯，而非前总统特朗普，认为哈里斯更能代表其背景和政策观点。

（德国之声中文网）据美联社报道，亚太裔数据（AAPI Data）和亚太裔投票（APIAVote）的一项新调查显示，约六成亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛民（AAPI）对哈里斯持强烈或一定程度好感。相形之下，对特朗普看法积极的占三成。

2023年10月，美联社NORC和亚太裔数据的一项调查中，约半数亚太裔选民对哈里斯持强烈或一定程度好感。对特朗普看法积极的比例则保持三成不变。

哈里斯的父母来自牙买加和印度。在选战中，她争取获得摇摆州如佐治亚州亚太裔选民的支持。那里的亚太裔人数在增加。

在最新调查中，半数亚太裔认为哈里斯更好地代表其背景和文化。对特朗普持这一看法的仅占一成。

特别是亚洲印度裔选民有七成认为，哈里斯更好地代表其背景和文化。

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一位27岁的华裔美国独立选民、来自俄克拉荷马州的哈克尔（Ping Hackl）表示，她打算投票给哈里斯，不过不是因为这位民主党候选人的种族或性别。"我并不在乎这些。"

哈克尔说，她担心的是民主的存继以及分裂可能导致政治暴力。因此，她觉得特朗普"对国家很危险"。

哈里斯团队避免强调有望成为“美国首位女总统”

最新民调则显示，哈里斯的性别可能比她的种族背景更重要。尽管哈里斯的竞选团队避免强调如果她当选，将是美国首位女性总统，但半数亚太裔女性选民表示，哈里斯的女性身份对他们来说极为或非常重要。

在问卷中，亚太裔女性比男性更重视其亚裔或亚裔美国人身份，也更在乎自己的肤色。18-34岁的亚太裔选民特别在乎哈里斯的女性身份。

亚太裔投票（APIAVote）的执行主任克里斯蒂娜·陈（Christine Chen）表示，一些年轻人组织了比如"南亚裔支持哈里斯"、"华裔美国人支持哈里斯"、"韩裔美国人支持哈里斯"等活动。

调查也显示，亚太裔选民可能更多地接触到民主党的活动组织者。四成表示，去年受到民主党的"许多"或"一些"接触。受到共和党接触的占三成。

近来，特朗普及其共和党副总统候选人万斯重提有关亚裔美国人及其饮食的陈旧成见，扩大了俄亥俄州海地移民吃宠物的错误传言。而对亚太裔选民而言，总体上，种族议题十分重要。七成亚太裔选民表示，不会投票给在种族主义或歧视上观点相异的候选人。这意味着种族议题的重要性超过了经济。

看好特朗普的亚太裔选民

不过，也并非所有亚太裔选民都对特朗普持消极看法。马季华（Jihua Ma，音译）来自中国，今年45岁，已加入美国国籍，如今生活在波士顿。他倾向于支持共和党，2020年投票给了特朗普。他感到，特朗普仍是最有效率的领导人。

"我承认他很刻薄，有时候发布刻薄的图文"，马说道。"我在选一个运作这个国家的人，而不是一个朋友，一个好人。"

马希望选一个解决通胀和边境管控的人。他对哈里斯在这方面的提议不满意。"我觉得她的政策没有稳固的平台"，他说道。他还表示，想不起哈里斯任副总统或加州参议员期间有何建树。

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特朗普仍有可能在亚太裔选民中取得进展，不过，目前两位候选人之间的差距相当大。亚太裔数据（AAPI Data）创始人、执行主任拉马克里什南（Karthick Ramakrishnan）表示，共和党可以争取亚太裔选票的议题是经济和打击犯罪。"这也是哈里斯试图通过一些提议来消除对她的批评的方面。"

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