 民调：中国若为「统一」攻台 七成台湾人愿挺身而战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2022

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时政风云

民调：中国若为「统一」攻台 七成台湾人愿挺身而战

台湾民主基金会发布的最新民调显示，若中国以「统一台湾」为由对台发动攻击，有超过七成受访者愿为了保卫台湾而战。

受训中的台湾军人

受训中的台湾军人

（德国之声中文网）由台湾外交部主管的非营利组织「台湾民主基金会」周五（12月30日）发布一份民调。调查结果显示，若因「台湾宣布独立」导致中国攻打台湾，有63.8%受访者愿为保卫台湾而战；如果中国「为了统一」对台动武，有71.9%受访者愿意一战。

台湾民主基金会委托政治大学选举研究中心进行此份「2022 台湾民主价值与治理」民意调查报告，调查台湾人对民主的态度及防卫台湾的意愿。媒体中央社引用民主基金会称，从结果能看出台湾民众对于保卫台湾已有相当的决心。

本次公布的调查报告显示，若因「台湾宣布独立」导致中国对台湾动武，有高达63.8%受访者表明愿为保卫台湾而战、不愿意者占27.8%。如果中国以「统一台湾」为由发动攻击，则愿为台湾而战的受访者比率上升至71.9%、不愿意者占19.3%。

民主仍是「最好的制度」

另外，关于对民主的看法，有高达73.8%受访者认同民主也许会有问题，但仍是「最好的制度」。对于台湾民主政治现况，约五成（50.8%）受访者感到满意，认为「非常满意」的比率占8.7%，感到不满意的受访者占42.1%。对于台湾民主政治未来的发展，53.6%受访者表示乐观，36%受访者表达悲观。

民主基金会指出，今年也调查台湾民众对假消息影响的看法，结果显示，高达90.5%的受访者认为假讯息对台湾民主政治发展会产生危害，认为几乎没有危害的比率仅4.3%。

台灣兵役延長，年輕人怎麼想？

（中央社、台湾民主基金会）

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