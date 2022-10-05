 民调：中国是否对德美构成军事威胁？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.10.2022

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民调：中国是否对德美构成军事威胁？

一项新的调查发现，更多德国人对德国与美国的关系持乐观态度。但是，在中国是否对自己国家构成军事威胁这个问题上，两国受访者的回答差异较大。

美国总统拜登和德国总理肖尔茨今年6月在G7峰会上会晤

美国总统拜登和德国总理肖尔茨今年6月在G7峰会上会晤

（德国之声中文网）德国柯尔柏基金会（Körber-Stiftung）和美国智库皮尤研究中心(Pew Research Center)联合发布的一项研究表明，更多德国人对德国与美国的关系持乐观态度。

根据去年年底和今年年初进行的这项调查，与2017年相比，现在有更多的德国人用"好"（Good）来回答德国与美国的关系，占受访者的82%。做出同样回答的美国人占81%。

研究人员说，"在双方领导人都发生变化之后的2021年，德国人对两国关系的乐观程度大幅度提升。"

两国之间的信任与不信任

由皮尤研究中心对19,791名美国成年人和柯尔柏基金会对1,088名德国成年人进行的这项调查显示，在涉及欧洲安全和处理俄罗斯问题时，两国大多数居民认为对方是可靠的合作伙伴。

然而，德国人对美国人如何保护环境更加怀疑，而美国人对德国作为应对中国的伙伴不太信任。

德国人更倾向于将美国作为本国最重要的国际伙伴，而美国人脑子里想到国际伙伴的时候，跳出来的更多是英国。

中俄两国的军事威胁？

近九成的美国人（89%）和大约四分之三的德国人（76%）在接受调查时认为，他们各自的军队应该在外国冲突中发挥作用，以保护他们自己国家及盟友的安全。

58%的美国受访者认为，美国军队应该在海外促进民主。在德国，49%的受访者说联邦国防军也应该被用于同样的目的，46%的人说不应该。


调查显示，较高比例的美国和德国支持军队参与外国冲突，以保护自己国家和盟友的安全。

调查显示，较高比例的美国和德国支持军队参与外国冲突，以保护自己国家和盟友的安全。

然而，在谁是国际威胁的问题上，两国受访者的回答差异较大。

调查显示，大约两成的德国人认为俄罗斯是一个主要的军事威胁（22%），而只有7%的受访者对中国持同样的看法。

但是，超过三分之二的美国受访者认为中国对美国安全存在军事威胁（64%），而对俄罗斯持同样看法的人也有差不多的比例（66%）。

大多数受访者都支持瑞典和芬兰加入北约

对能源危机的担忧

在能源问题方面，调查显示，60%的德国受访者和67%的美国受访者认为欧洲国家在切断俄罗斯能源供应方面做得不够。

超过一半的德国受访者说，他们应该从所有国家寻求能源供应，38%的受访者认为能源应该只来自民主国家。

美国受访者在这个问题上的意见左右均衡，48%的人说美国应该只从民主国家进口能源，而46%的人乐见从所有国家进口能源，而不管其政治制度如何。

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