民调：中国人对欧洲好感远胜美国

（德国之声中文网）一项网络问卷调查的结果显示，比起对美国，中国人对欧洲国家明显更有好感，尽管欧美国家在主流话语中经常被笼统称为"西方"。

这项试图反映中国公众对欧美国家观感的问卷是由国立新加坡大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学和美国莱斯大学（Rice University）的研究者共同设计的，发表在预印期刊"当代中国事务"（Journal of Current Chinese Affairs）一月刊。

两千多名中国网民参与了网上问卷，从 "非常喜欢 "到 "非常不喜欢 "和 "不知道"等五个选项中选择一个来描述他们对美国和欧洲国家的看法。后者具体包括比利时、丹麦、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞典和英国。

四分之三的受访者都表示"不喜欢"美国，43%的人甚至"非常不喜欢"，只有23%的人表示"有些喜欢"或"很喜欢"。

而对欧洲国家，大多数受访者总统的观感较为正面。但英国是一个例外，仅有46%的人对英国做出积极评价。

德国在欧洲国家中最受中国人青睐。69%的受访者对该国态度是"喜欢"或"非常喜欢"，只有23%的人表示不喜欢德国，在欧洲各国中比例是最低的。

对法国、西班牙和比利时持正面观感的受访者都有60% ，对列表中其他欧洲国家，态度积极的人也在56%到59%之间。

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中国与欧洲 好感“不对称”

上述结果与皮尤研究中心去年6月的一项调查结果形成反差，后者发现在其调查的全球19个国家中，许多国家对中国的负面看法接近或达到历史最高水平。79%的受访者认为中国的人权政策是一个严重问题。

研究的作者指出，与皮尤的结果相比，接受调查的中国人"对欧洲国家的好感远远超过欧洲人对中国的好感"，同时 "对美国（人对中国）的反感也有对等回应"。

作者分析，中国受访者对欧美态度不同的一个原因可能是，人们认为欧洲国家政府对中国采取了更为小心谨慎的立场。而与"中国媒体和公众长期以来对中美关系的过度关注"相比，中国政府对欧洲的批评采取更为柔性的态度也可能是一个因素。

在2021年9月的一份简报中，欧洲议会研究机构得出结论，中国官媒新华社从在2012年到2021年间对欧盟事务的报道是 "中立的，而不是负面的，而且在新冠大流行期间没有变得更具批评性"。

而英国在受访者中不受欢迎，在作者看来，可能同英国与美国更紧密结盟，在一些争议话题上对中国施压有关。其中包括英国呼吁独立调查新冠疫情起源、批评中国对香港和新疆的政策、与美国一道参与在南海和台湾海峡的"自由航行"巡航行动等。

对受访者的问卷调查分两次进行，分别是2020年10月29日至11月3日，以及2021年1月25日至2月2日。参与问卷的人中约有60%拥有大专及以上学历。研究人员还指出，受访者多居住在中国的城市和沿海地区的可能性更高。

研究作者之一、国立新加坡大学的刘遥（Adam Y. Liu）在接受《南华早报》采访时表示，此次问卷对象的背景与其他基于中国在线抽样的调查研究一致。

他补充说，最近的一项研究发现，这类样本在中国近10亿网民中具有代表性。"在中国可以说，网民的意见对政府来说比普通民众的意见更重要。"

（Journal of Current Chinese Affairs，南华早报）

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