 民调：不足半数美国人相信军事实力强于中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2021

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新闻广角

民调：不足半数美国人相信军事实力强于中国

今年七月美国智库进行的一项民调显示，相信美国更具军事优势的受访者已不足半数，不过，相信中国军事实力强于美国的则只有18%。

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg

(德国之声中文网）美国智库芝加哥国际事务委员会（Chicago Council on Global Affairs） 今年七月开展的一项民调中，大约40%的受访者认为，当前中国的经济实力要强于美国，认为美国经济实力更强的受访者仅为27%，认为中美两国经济实力势均力敌的则占31%。相比之下，该智库2019年的问卷调查中，认为美国经济实力更强的受访者占比则为38%，而认为双方实力相当者的占比为29%。

不过，问卷调查中，中国被认为经济实力强于美国并非首次。根据《华盛顿邮报》的报道，2011年至2016年期间，盖洛普民调和芝加哥国际事务委员会的民调中，认为中国经济实力强于美国的都曾占据多数。

在军事领域，芝加哥智库的民调结果显示，认为美国军事实力强于中国的占比也比两年前有所下降，从2019年的58%降至今年七月的46%。不过，只有不足18%的受访者认为，中国军事实力强于美国。而认为双方军力势均力敌的则有35%。

Handelsstreit zwischen USA und China | Hafen in Qingdao

民调：58%受访者认为美中贸易损害美国国家安全

在商贸领域，芝加哥智库的民调显示，更多的美国人主张采取强硬的对华政策。在一般性的国际贸易问题上，多数受访者认为，开展国际贸易会使美国经济、美国消费者以及美国的就业市场从中受益。但问及对华贸易时，则有58%的受访者认为美中贸易有损美国的国家安全，这一比例远远高于2019年的33%。

大约57%的受访者主张应当缩减美中经济往来的规模，即使这会导致美国消费价格上升也在所不惜。更有62%的受访者主张应当对中国产品进一步提升关税，远远高于2020年的55%，以及2019年的47%。2018年，时任美国总统的特朗普开始对中国产品征收惩罚性关税。

芝加哥国际事务委员会的这一民调是今年7月7日至7月26日进行的，全美范围内共有2086名美国成年人接受了问券调查。

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