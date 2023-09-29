 民调：三分之二德国民众希望少接纳难民 | 德国新闻 | DW | 29.09.2023

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德国新闻

民调：三分之二德国民众希望少接纳难民

德广联"德国趋势"最新的一次民调显示，对现行移民政策不满的德国人越来越多。大约三分之二的受访者希望德国能够减少接纳难民的数量。

Grenze Tschechien-Deutschland

（德国之声中文网）德国社会就移民政策的争论可谓由来已久。由于今年避难申请者激增，以及巴伐利亚和黑森的州议会选举在即，过去几周，就移民政策的争论也变得更加激烈。

"德国趋势"（Deutschlandtrend）最新的一次民调显示，不论哪个党派的选民，都对现行移民政策有所不满：大约73%的受访者都认为，在安置及分配难民的问题上，德国现在做的比较糟糕或非常糟糕。而认为难民问题处理得当的，则只有19%的受访者。相比之下，2018年9月进行的同类问卷中，认为难民安置较为成功的人还曾高达43%。

78%的受访者认为，难民融入社会及就业市场的情况比较糟糕或非常糟糕。大约80%的受访者认为，避难申请遭拒绝后，遣返工作进展迟缓或非常迟缓。

鉴于难民政策存在欠缺，民众对外来移民问题总体也持质疑态度：当被问及外来移民对德国有利还是有弊时，大约64%的受访者认为外来移民对德国社会弊大于利。同今年五月的问卷结果相比，持这种观点的人增加了10%。而认为外来移民对德国有利的人，则占27%，比上次民调减少了6个百分点。

64%的受访者认为德国应减少接纳难民的人数, 图为勃兰登堡州的一处难民接纳中心。

64%的受访者认为德国应减少接纳难民的人数, 图为勃兰登堡州的一处难民接纳中心。

此次问卷调查中，64%的受访者认为德国应减少接纳难民的人数，比例比今年5月增加了12个百分点。而认为应继续保持现有接纳难民人数的比例则为27%，比五月减少了六个百分点。只有5%的受访者认为德国应接纳更多的难民。

多数人主张限制移民数量

主张加强措施，以限制外来移民人数的受访者占比越来越高，这也反映出了质疑现行移民政策的普遍民意：82%的受访者要求加强边境检查，77%的人主张同非洲国家签署难民协定，主张将阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯定义为安全原籍国的受访者更高达69%。

德国“鬼镇”成为难民新家园

基社盟主席索德尔提出在接纳避难申请者方面设定"社会融入上限"的要求之后，有关设定接纳难民人数上限的问题也再度引起争论。反对者则强调，设定难民人数上限并不符合国际法的相关规定。尽管如此，仍有81%的受访者认为设定上限是正确的，这一比例比2016年增加了八个百分点。设定上限的支持者来自除绿党之外的所有德国政党的选民。

当被问及应如何解决当前的难民问题时，大约64%的受访者认为，难民问题应在欧盟层面上统筹解决。这一比例比2018年6月减少了11个百分点。而31%的受访者则认为，在国家层面上解决难民问题更为合理。尽管近三分之二的德国人希望在欧盟层面上解决难民问题，但与此同时，70%的受访者认为，短期内欧盟将无法找到解决难民问题的方案。

82%的受访者要求加强边境检查，限制非法入境人数。图为警察在德捷边界上进行检查。

82%的受访者要求加强边境检查，限制非法入境人数。图为警察在德捷边界上进行检查。

民主机制运行不畅

下周，德国将引来两德统一33周年纪念日。尽管本届红黄绿联合政府的工作引起广泛不满，但无论德东和德西，大多数民众都对民主体制表示认可。87%的西德人和77%的东德人认为民主体制是一种良好的执政模式。

然而，联邦德国当前的民主实践却显然并不那么令人信服。55% 的受访者对民主的整体运作不太满意或完全不满意，比2018年10月的民调增加了八个百分点。而44%的受访者则对民主机制的运作感到非常满意或满意。

德国在难民问题上存在双标吗？

（德广联等）

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