 民調：默克尔声誉佳，特朗普不如普京习近平 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2020

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时政风云

民調：默克尔声誉佳，特朗普不如普京习近平

在最新发布的皮尤全球民调中，美国对新冠疫情的处理获得差评。默克尔名列前茅。普京和习近平获评甚差，但好过特朗普。

UK NATO-Treffen in London l Angela Merkel und Donald Trump (picture-alliance/empics/PA Wire/S. Parsons)

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牛津大学网络研究所的一项报告称，疫情期间，“民主的衰弱”、“本国的成功应对”和“阴谋论”成为中俄等国国家媒体的法语、德语和西班牙语报道主题。

今年度的"民主认知指数"报告不仅概述了民主进程的最新发展，新冠疫情的背景下，调查还纳入了给各国政府抗疫评分、中国与美国应对新冠的比较等新内容。

没有领导力，没有同理心——特朗普危机应变能力的差劣展露无遗。尽管如此，德国之声驻华盛顿记者纳曼（Alexandra von Nahmen）预料，美国人仍然可能会在今年11月再次选择他担任美国总统。

（德国之声中文网）总部位于华盛顿的皮尤研究中心（Pew Research Center）周二（9月16日）发表的一项调查显示，由于处理新冠疫情获得差评，美国的国际声誉急剧下跌。这项研究说："过去一年美国声誉下跌，部分原因来自对新冠疫情的处理。"

平均而言，在被调查的13个国家中，只有15％的受访者对美国处理疫情持正面评价。大多数受访者认为世界卫生组织、欧洲国家甚至中国在这方面的表现更好。

德国受访者对美国看法不佳  

德国的受访者对美国的评价尤其不佳。只有26％的受访者对美国持正面评价，仅比2003年高出一个百分点--当时许多德国人抗议美国入侵伊拉克。

法国和英国的受访者中对美国持正面评价者仅略高于德国，分别为31％和41％。作为美国的历史盟友，英国受访者给出了皮尤调查以来的最差评价。

China Coronavirus Xi Jinping besucht Wuhan (picture-alliance/Xinhua/Xie Huanchi)

普京和习近平获评甚差，但好过特朗普  

特朗普就任美国总统以来，声誉持续下跌。这项研究称，特朗普得到的评价 "一直低于他的前任奥巴马，尤其是在西欧。"总体而言，在受访者看来，其他一些传统上全球声誉不佳的国家领导人的表现都要好过特朗普。

该研究称："俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平获得彻头彻尾的差评，尽管还没有特朗普那么差。"

德国总理默克尔在调查中名列前茅，大约四分之三的受访者对她持正面评价。

张平 / 达扬（法新社、路透社、美联社）

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