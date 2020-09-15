民調：默克尔声誉佳，特朗普不如普京习近平

（德国之声中文网）总部位于华盛顿的皮尤研究中心（Pew Research Center）周二（9月16日）发表的一项调查显示，由于处理新冠疫情获得差评，美国的国际声誉急剧下跌。这项研究说："过去一年美国声誉下跌，部分原因来自对新冠疫情的处理。"

平均而言，在被调查的13个国家中，只有15％的受访者对美国处理疫情持正面评价。大多数受访者认为世界卫生组织、欧洲国家甚至中国在这方面的表现更好。

德国受访者对美国看法不佳

德国的受访者对美国的评价尤其不佳。只有26％的受访者对美国持正面评价，仅比2003年高出一个百分点--当时许多德国人抗议美国入侵伊拉克。

法国和英国的受访者中对美国持正面评价者仅略高于德国，分别为31％和41％。作为美国的历史盟友，英国受访者给出了皮尤调查以来的最差评价。

普京和习近平获评甚差，但好过特朗普

特朗普就任美国总统以来，声誉持续下跌。这项研究称，特朗普得到的评价 "一直低于他的前任奥巴马，尤其是在西欧。"总体而言，在受访者看来，其他一些传统上全球声誉不佳的国家领导人的表现都要好过特朗普。

该研究称："俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平获得彻头彻尾的差评，尽管还没有特朗普那么差。"

德国总理默克尔在调查中名列前茅，大约四分之三的受访者对她持正面评价。

张平 / 达扬（法新社、路透社、美联社）

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