民調：美中若為台爆衝突 6成歐盟人盼中立

（德國之聲中文網）歐洲對外關係委員會（ECFR）週三（8月）發布一份民調顯示，將近四分之三的歐洲人（74%）認為應減少對美國的軍事依賴，提升歐洲自身防禦能力；多數人也希望在台灣問題上保持中立。

該報告調查對象來自歐盟11個國家，包含法國、德國、匈牙利、意大利、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典、丹麥、奧地利及保加利亞，總共16168名受訪者，於今年4月進行。結果顯示：「歐洲人希望看到歐盟在外交政策上更加自力更生，並建立起自己的防禦能力。」

在涉台議題上，民調指出如果美中在台灣問題上爆發衝突，平均只有四分之一的受訪者希望他們所屬國家或歐洲站在美國一邊，高達62%成民眾主張保持中立。即便是最多人（約30%）表態會支持美國的國家，如瑞典、波蘭等，仍有近半數受訪者選擇保持中立。

此外，有43%的歐盟人認為中國是一個「必要的夥伴」，高於將北京定位為 「對手」或 「敵人」（35%）。然而在俄烏議題上，如果北京決定向莫斯科提供彈藥及武器，還是有更多歐盟人支持制裁中國（41%對33%），即使這意味著將嚴重損害其本國經濟。

中資入股方面，則平均有超過5成的受訪者反對中國資金進入歐洲，包含橋樑或港口（65%）、科技公司（52%）和在其國家擁有報社（58%）。

與馬克宏立場一致

民調結果透露，歐洲多數人民與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前就中美關係、台灣問題所述立場不謀而合。

今年4月，馬克宏曾公開表示歐洲面臨的巨大風險是「捲入不屬於我們的危機」，包括美中在台灣問題上的分歧，並呼籲歐洲應「建立戰略自主」，避免成為美國附庸。

「歐洲人必須回答一個問題是，升高台灣的緊張局勢符合我們的利益嗎？不。」馬克宏4月9日告訴美媒POLITICO，最糟的狀況就是歐洲在台灣議題上變成「跟跑者」，「隨從著美國的政治議程和中國的過度反應」，「我們為什麼要按照別人選擇的節奏走呢？」

這番言論在當時引起諸多批評。德國外交事務專家呂特根（Norbert Röttgen）告訴德意志電台，馬克宏的言論「孤立了自己，削弱了歐洲」，並與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的立場背道而馳。

3月底，馮德萊恩在一個智庫活動發表演說時稱，台灣海峽的和平與穩定具有絕對的重要意義，不支持任何一方單方面以武力改變現狀。

歐盟：高度關切台海

民調發布同時，歐盟對外事務部亞太司司長維岡（Gunnar Wiegand）8日強調，歐盟和美方同樣高度關切台海議題。

維岡在戰略暨國際研究中心（CSIS）一場論壇上表示，歐盟有自己明確的「一中」政策，應盡一切努力維持現狀，以符合全球利益。他也表示，美中重新建立溝通管道絕對至關重要。

對此，美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）在同場論壇中表示，美國對話大門持續敞開，但競爭仍是美中關係的主導框架。美方會確保「負責任的競爭」，避免分歧演變成對立或傳遞出新冷戰的訊息。

回应争议 马克龙强调对台立场不变

（POLITICO、ECFR、台灣中央社）

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