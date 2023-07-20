 民調：亞裔美國人多對中國觀感不佳 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2023

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民調：亞裔美國人多對中國觀感不佳

美國皮尤研究中心19日公布的民調顯示，多數亞裔美國人對其母國都持正面看法，對中國則觀感不佳，美籍華人喜歡中國的比例也低於5成。其他族裔的美國人如何看待中國？華裔美國人對台灣、中國的看法又有何不同？

圖為美國賓州一個韓裔混血的家庭。（資料照）

圖為美國賓州一個韓裔混血的家庭。（資料照）

（德國之聲中文網）皮尤研究中心（Pew Research Center）週三（7月19日）公布的民調顯示，除了華裔以外，多數亞裔美國人對美國及其母國都持正面觀感；但多數人對中國看法均不佳，美籍華裔受訪者者之中，喜歡中國的比例也低於一半。

這項民調從2022年7月5日到2023年1月27日間，對7006名亞裔美國人進行調查。結果顯示，亞裔美籍的受訪者中，約有78%表示喜歡美國，其中有44%持非常正面的看法；對於中國，只有20%的亞裔美國人表示喜歡，52%的受訪者者持負面態度；受訪者者對日本、韓國、台灣持正面看法的比例，則分別有68%、62%與56%。

皮尤研究中心另將所有受訪者者依其母國拆分，發現多數的亞裔美國人都正面看待自己的原鄉，但僅41%的美籍華人表示喜歡中國，是受訪者者中，唯一對母國持正面看法的比例不足5成的群體。其他群體中，對母國持正面態度比例最高者是台裔美國人，高達95%表示非常喜歡或喜歡台灣；其次則是92%都正面看待母國的日裔美國人；韓裔、印度裔、菲裔對原鄉的喜愛比例亦皆逾7成。

美國國內有許多亞裔族群，圖為紐約的亞裔觀光客。（資料照）

美國國內有許多亞裔族群，圖為紐約的亞裔觀光客。（資料照）

民調報告亦特別詢問了「華裔」受訪者者對中國、台灣的看法，結果顯示62%的華裔美國人正面看待台灣，但僅41%表示喜歡中國。報告指，這可能與台海緊張局勢不斷升級有關。

華裔美國人對此兩地的看法，也與他們是否在美國出生有關。相較於在美出生的華裔受訪者，在他國出生、後來才搬到美國的華裔移民較可能對中國有好感，前者僅25%表示喜歡中國、後者則有45%。在對台灣的看法方面，情況則相反，在美出生的華裔受訪者有70%對台灣持好感，他國出生的華裔受訪者則略低，有60%喜歡台灣。

此外，僅19%的菲裔美國人正面看待中國，印度裔、韓裔分別為10%、8%，台裔更僅2%對中國持正面態度。

報告指，民調中對「美籍華人」的身分認定取決於受訪者的自我認同，不論出生地、混血與否，只要自認是華裔的受訪者者均歸為此類，自我認同為台灣人的受訪者者則不歸為華裔。

圖為美國亞特蘭大2021年一場「反亞裔歧視」遊行。

圖為美國亞特蘭大2021年一場「反亞裔歧視」遊行。

（綜合報導）

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