 民营企业家、中国饮料传奇人物宗庆后逝世 | 经济纵横 | DW | 25.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

民营企业家、中国饮料传奇人物宗庆后逝世

娃哈哈集团创始人、中国曾经的首富宗庆后本周日（2月25日）去世，享年79岁。作为40多岁才白手起家进入商界的民营企业家，他三次问鼎《福布斯》中国内地富豪榜首富。其一生经历也是时代的缩影。

民营企业家、娃哈哈创始人宗庆后2月25日去世，享年79岁

民营企业家、娃哈哈创始人宗庆后2月25日去世，享年79岁

（德国之声中文网）2月25日，娃哈哈集团在网络平台发布讣告，证实娃哈哈集团创始人、董事长宗庆后因病医治无效，于2024年2月25日10时30分逝世，享年79岁。

40多岁成为改革弄潮儿

综合中国媒体上的资料，宗庆后1945年11月16日出生于江苏省宿迁县（今宿迁市），祖父曾是张作霖手下的财政次长，父亲宗启𫘧在国民政府当过职员。虽然家族显赫一时，但1949年后，宗庆后的父亲失业，一家人只能靠做小学教师的母亲的工资度日，生活非常贫困。宗庆后17岁时，一家人搬到杭州。因家境等原因，宗庆后辍学，之后在"上山下乡"运动中到了农场，先后在舟山的马目农场、绍兴茶场做了十五年的重体力劳动。

1978年，宗庆后的母亲退休，33岁的宗庆后获得了回城机会，来到母亲所在的杭州市上城区邮电路小学。因为没有读过多少书，宗庆后不能接替母亲当老师，只能到校办工厂当工人。在之后的8年里，宗庆后作为校办工厂的供销员，跑在市场一线。

1987年，在校办企业改制的浪潮里，宗庆后与两名退休教师一起靠着14万元借款承包了校办工厂，成立了杭州市上城区校办企业经销部，以代销汽水、棒冰及文具赚钱。1988年，口服液市场火热，宗庆后敏锐地意识到其中的机会。他拿出5万元开发经费，找浙江医科大学营养系老教授朱寿民研制配方，并请百年老店"胡庆余堂"的技师张宏辉主持制造原液，开发了一款儿童营养液，并命名为”娃哈哈“。这款产品风靡大江南北，到了1990年，娃哈哈儿童营养液年产值近1亿。

为扩大生产规模，宗庆后1991年出资8000万整体收购了资不抵债的国有杭州罐头厂，并接收全部2200多名员工。1991年，娃哈哈产值达到2.5亿元，并在1992年进入果奶等饮料市场。在之后数年里，宗庆后引入"联销体"并与跨国食品企业达能合作。2007年，娃哈哈被达能强行并购，宗庆后辞职。娃哈哈与达能就商标权等问题诉诸法庭，最终，达能于2009年9月退出娃哈哈

成立以来，娃哈哈集团打造了多款经典畅销产品，包括儿童营养液

成立以来，娃哈哈集团打造了多款经典畅销产品，包括儿童营养液

2010年，宗庆后以财富534亿元人民币荣登2010年福布斯中国富豪榜榜首。2012年和2013年，宗庆后又以100亿美元和116亿美元净资产两次登上中国内地首富的宝座。2013年，娃哈哈的销售额达到最高峰783亿元。

从2014年到2015年，娃哈哈的总收入开始下行，2022年，娃哈哈的营收为512.02亿元，较2013年减少30%左右。在2019年的福布斯年度全球亿万富豪榜上，宗庆后以84亿美元财富排名第174位，同年以850亿元人民币财富获得《2019年胡润百富榜》第23名。2023年，宗庆后以1000亿元人民币财富位列《2023胡润全球富豪榜》第121位。

30多年的时间里，娃哈哈成长为一个庞大的饮料帝国。除饮料业务外，娃哈哈集团近年来还在童装、地产、白酒、智能机器人、新能源汽车、私募股权投资等领域做过尝试。企业做大后，宗庆后也一直身临第一线，直到近两三年才逐渐退居二线，并于2021年底任命女儿宗馥莉担任娃哈哈副董事长兼总经理。不过，哇哈哈集团董事长仍由宗庆后自己担任。

曾谏言政府减税减负，反对平均主义

宗庆后是中共党员，三次担任全国人大代表，曾获得全国劳动模范、全国五一劳动奖章、改革开放40年百名杰出民营企业家等荣誉

作为全国人大代表，宗庆后提出为中小企业进一步减负，并表示企业只有与员工共享成果，才能把企业做大做强。2008年，宗庆后"个税起征点提高至5000元"的建言曾引起广泛争论。他表示，"工薪阶层不用收个税，这样子消费才拉得起来"；"政府要过紧日子，税务要进一步解放思想，少征点税，多分给老百姓一点，让老百姓消费，表面看来国家税收可能有点减少，但实际上是税基扩大了，税收不仅不会减少而且会增加。"

宗庆后在一次采访中曾表示，"改革开放前我们搞的是计划经济，全国老百姓都是无产者，大家都是吃平均主义大锅饭，干多干少、干好干坏一个样，因而也没有创造财富的积极性。改革开放后才有创业机会。"在他看来，改革开放最关键的是打破了平均主义的"大锅饭"，允许搞民营经济，既讲公平也讲效率。

宗庆后去世的消息传出后，许多人在社交媒体上缅怀他："娃哈哈是我的童年，也是大家的童年"，"中国饮料传奇人物走好"，"改革开放后的第一代民营企业家，一个时代落幕"。

（综合报道）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

娃哈哈在海外法庭上翻盘达能与毕马威告败

娃哈哈胜诉毕马威， “达娃怨”继续延续

上周，江苏宿迁市中级人民法院对中国娃哈哈饮料有限公司与毕马威振华会计师事务所间的非法侵权案下达了一审判决书。结果毕马威被判应向娃哈哈等三家企业赔偿30万人民币，并应进行公开道歉。中国媒体认为，这起诉讼是法国达能与娃哈哈一年前的商标侵权案败诉后的旧怨延续的表现。
来不及了，赶紧弄份快餐！

加工食品到底有多不健康？

一项新的研究结果表明，加工食品甚至超强加工食品本身并非不健康，但它们更有可能含有更多的卡路里，并且缺乏营养和维生素。加工食品可能导致过度进食，而且还可能让人上瘾。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。