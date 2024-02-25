民营企业家、中国饮料传奇人物宗庆后逝世

（德国之声中文网）2月25日，娃哈哈集团在网络平台发布讣告，证实娃哈哈集团创始人、董事长宗庆后因病医治无效，于2024年2月25日10时30分逝世，享年79岁。

40多岁成为改革弄潮儿

综合中国媒体上的资料，宗庆后1945年11月16日出生于江苏省宿迁县（今宿迁市），祖父曾是张作霖手下的财政次长，父亲宗启𫘧在国民政府当过职员。虽然家族显赫一时，但1949年后，宗庆后的父亲失业，一家人只能靠做小学教师的母亲的工资度日，生活非常贫困。宗庆后17岁时，一家人搬到杭州。因家境等原因，宗庆后辍学，之后在"上山下乡"运动中到了农场，先后在舟山的马目农场、绍兴茶场做了十五年的重体力劳动。

1978年，宗庆后的母亲退休，33岁的宗庆后获得了回城机会，来到母亲所在的杭州市上城区邮电路小学。因为没有读过多少书，宗庆后不能接替母亲当老师，只能到校办工厂当工人。在之后的8年里，宗庆后作为校办工厂的供销员，跑在市场一线。

1987年，在校办企业改制的浪潮里，宗庆后与两名退休教师一起靠着14万元借款承包了校办工厂，成立了杭州市上城区校办企业经销部，以代销汽水、棒冰及文具赚钱。1988年，口服液市场火热，宗庆后敏锐地意识到其中的机会。他拿出5万元开发经费，找浙江医科大学营养系老教授朱寿民研制配方，并请百年老店"胡庆余堂"的技师张宏辉主持制造原液，开发了一款儿童营养液，并命名为”娃哈哈“。这款产品风靡大江南北，到了1990年，娃哈哈儿童营养液年产值近1亿。

为扩大生产规模，宗庆后1991年出资8000万整体收购了资不抵债的国有杭州罐头厂，并接收全部2200多名员工。1991年，娃哈哈产值达到2.5亿元，并在1992年进入果奶等饮料市场。在之后数年里，宗庆后引入"联销体"并与跨国食品企业达能合作。2007年，娃哈哈被达能强行并购，宗庆后辞职。娃哈哈与达能就商标权等问题诉诸法庭，最终，达能于2009年9月退出娃哈哈。

成立以来，娃哈哈集团打造了多款经典畅销产品，包括儿童营养液

2010年，宗庆后以财富534亿元人民币荣登2010年福布斯中国富豪榜榜首。2012年和2013年，宗庆后又以100亿美元和116亿美元净资产两次登上中国内地首富的宝座。2013年，娃哈哈的销售额达到最高峰783亿元。

从2014年到2015年，娃哈哈的总收入开始下行，2022年，娃哈哈的营收为512.02亿元，较2013年减少30%左右。在2019年的福布斯年度全球亿万富豪榜上，宗庆后以84亿美元财富排名第174位，同年以850亿元人民币财富获得《2019年胡润百富榜》第23名。2023年，宗庆后以1000亿元人民币财富位列《2023胡润全球富豪榜》第121位。

30多年的时间里，娃哈哈成长为一个庞大的饮料帝国。除饮料业务外，娃哈哈集团近年来还在童装、地产、白酒、智能机器人、新能源汽车、私募股权投资等领域做过尝试。企业做大后，宗庆后也一直身临第一线，直到近两三年才逐渐退居二线，并于2021年底任命女儿宗馥莉担任娃哈哈副董事长兼总经理。不过，哇哈哈集团董事长仍由宗庆后自己担任。

曾谏言政府减税减负，反对平均主义

宗庆后是中共党员，三次担任全国人大代表，曾获得全国劳动模范、全国五一劳动奖章、改革开放40年百名杰出民营企业家等荣誉。

作为全国人大代表，宗庆后提出为中小企业进一步减负，并表示企业只有与员工共享成果，才能把企业做大做强。2008年，宗庆后"个税起征点提高至5000元"的建言曾引起广泛争论。他表示，"工薪阶层不用收个税，这样子消费才拉得起来"；"政府要过紧日子，税务要进一步解放思想，少征点税，多分给老百姓一点，让老百姓消费，表面看来国家税收可能有点减少，但实际上是税基扩大了，税收不仅不会减少而且会增加。"

宗庆后在一次采访中曾表示，"改革开放前我们搞的是计划经济，全国老百姓都是无产者，大家都是吃平均主义大锅饭，干多干少、干好干坏一个样，因而也没有创造财富的积极性。改革开放后才有创业机会。"在他看来，改革开放最关键的是打破了平均主义的"大锅饭"，允许搞民营经济，既讲公平也讲效率。

宗庆后去世的消息传出后，许多人在社交媒体上缅怀他："娃哈哈是我的童年，也是大家的童年"，"中国饮料传奇人物走好"，"改革开放后的第一代民营企业家，一个时代落幕"。

（综合报道）

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