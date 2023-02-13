民航史上最大订单！印度航空采购470架喷气式飞机

（德国之声中文网）今年1月，当亚洲民航业专家、记者沙斯特里( Vasuki Shastry ) 乘坐印度航空公司（Air India）的航班时，他发现这家重新私有化的载旗航空公司的表现"与近年来许多乘客的印象大相径庭"。

这位记者在《福布斯》发表的一篇文章中写道，这趟航班提前起飞，机组人员表现出"在更成熟的全球航空公司中才有的安静自信"。他还写道："这与其说令人意外，不如说是令人震惊。"

近几十年来，很难听到任何关于印度航空公司的正面消息。在政府作为所有者严格的官僚体制和财政控制下，管理不善、债台高筑以及机上服务极不靠谱和朝令夕改成为常态。

曾几何时，印度航空公司是国内和全球的标杆企业，也是国际航空业的精英成员，现在它梦想昔日重现。

独立75周年：印度人民为什么自豪？

一个重要的进展是，自2022年1月起再次由塔塔集团（Tata Group）拥有的印度航空公司下了世界上最大的飞机订单。500多架全新的空中客车和波音飞机将让该集团达到新的高度，在国内和全球航空市场上牢牢烙下自己的印记。

周二（2月14日），印度航空公司向波音公司及空客公司订购了470架喷气式飞机，成为航空史上最大的一笔民航飞机订购交易。

该航空公司将购买250架空客喷气式飞机，包括210架A320neo系列飞机和40架A350。就在达成协议几小时后，美国白宫宣布该航空公司还将从波音公司购买220架飞机，并可能另购 70 架。

更新和扩大老化的机队只是该航空公司新任首席执行官威尔逊（Campbell Wilson）在去年7月上任后所面临的众多艰巨任务中的一项。和过去该航空公司的管理者不一样，现在他可以作为一家私营企业的首席执行官自由决策，完全由经济而非政治驱动，并且有充足的资金。印度航空公司长期以来的痛苦经历可望画上句号。



印度企业中的一头"白象"

1932年，印度最大的跨国企业塔塔集团董事长塔塔（JRD Tata）创立了印度航空公司。1953年，印度政府接管了该航空公司，将其收归国有。在随后的几十年里，这家航空公司变成了一头"白象"，被视为印度经济中一切错误的象征，政府甚至干预公司的日常运营。

最后一个失败的决定是2007年印度航空公司与国内兄弟公司印度人航空（Indian Airlines）的合并--当时每架飞机的员工人数是全球平均水平的两倍。

与此同时，越来越多的私营航空公司进入了利润丰厚的印度市场，其中大部分是低成本航空，进一步侵蚀了这家现金不断流失并欠下数十亿美元债务的旗舰航空公司的业务。2022年，印度航空公司的国内市场份额为8.7%，位列第四；即使加上所有四家塔塔航空公司的市场份额，整体市场份额也仅为 26% 左右。

相比之下，领先的低成本航空公司IndiGo目前占56%。该公司在2019年获得了本周之前印度最大的飞机订单，订购了300架空客A320neo。

印度航空公司老化的机队急需修缮与更新

印度航空公司的大手笔蓝图

作为让印度航空公司重返江湖的首要步骤，塔塔集团进行了重大重组--让自己拥有印度航空公司100%的股份以及印度航空快运公司、印度亚洲航空公司等所有低成本航空公司51%的股份。目前只有Vistara航空为塔塔集团和新加坡航空的合资公司。

首席执行官威尔逊职业生涯的大部分时间都在这家新加坡载旗航空公司度过，随后创建了低成本航空公司酷航（英语：Scoot），并分别于 2011 年 7 月至 2016 年 7 月以及 2020 年 4 月至 2022 年两次任职这家公司的负责人。

"撇开塔塔旗下的不同航空公司和不同品牌不谈，从印度航空的角度来看，我认为需要提供全方位服务和低成本优势。"这位出生于新西兰的首席执行官在 10 月份对印度媒体表示， "因此，我们的目标是在印度航空集团旗下打造世界一流的全方位服务航空公司和世界一流的低成本航空公司，并将两者协同运作。"

即使在最好的情况下，将同一家集团的四个航空公司品牌合并为两个也是一项非常具有挑战性的任务。9月，管理层启动了名为"Vihaan.AI"的五年转型计划。

自那时起，"我们一直在全力以赴。"这位首席执行官在12月的年终报告中告诉员工。目前，转型议程上有不少于22项措施。他说，"我们需要几年时间才能达到我们所期望的世界级高度。"

为了以焕然一新的面貌向旅游行业展示"新"印度航空公司，即将到来的一个里程碑事件是一项新品牌战略的揭幕。据报道，目前英国咨询公司"未来品牌"（Futurebrand） 正在协助策划。

印度民航业增长势头强劲

印度是世界上增长最快的航空市场之一，主要得益于不断壮大的有能力乘坐飞机的中产阶级。疫情过后，国内市场迅速反弹。2022年国内旅客人数达到 1.23亿人次，比2021年增长47%。印度航空公司从空中客车和波音公司获得的巨额窄体飞机订单将助其一臂之力，重新夺回市场份额。

目前，印度航空公司的机队只有114架飞机，其中许多飞机由于缺乏资金购买备件而被停用，最近才得以迅速启用。

难怪印度航空业将巨大的市场份额拱手送给了阿联酋航空等大型海湾航空公司--目前只有39%的进出印度的国际航班由印度的航空公司占有。

作为短期增长的临时措施，印度航空公司今年上半年共增加42架飞机，其中31架为 A320 主力飞机，其余为宽体飞机。

尽管印度航空公司对其未来拥有雄心壮志，但要消除过去留下的不良印象似乎还有很长的路要走。2022 年底所谓的"小便门"事件就是一个例子--有醉酒乘客在航程中向他人小便，而机组人员和当时的管理层未能以适当的方式处理，让相当多重塑形象努力都付诸东流，高层领导不得不出面承诺 "审查和修复"内部流程。

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