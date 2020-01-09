 民眾抗議不歇 伊朗否认掩饰坠机事件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2020

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时政风云

民眾抗議不歇 伊朗否认掩饰坠机事件

伊朗当局称，飞机坠机是「不可被原谅的错误」。同时，被拍摄下的影片显示，伊朗警察向德黑兰的示威者发射催泪弹和子弹。警方否认对示威者开枪。

Iran | Protest gegen die Regierung in Teheran ( hamshahrionline.ir )

伊朗民眾上街譴責最高精神領袖哈梅內伊。當局出動防暴警察處理。

(德国之声中文网) 伊朗政府周一(1月13日)否认掩饰坠机事件的原因。对于伊朗当局花了3天才承认该架飞机是遭伊朗军方误击而坠毁，外界批评声浪不断。

DW.COM

在连日否认击落乌克兰客机后，伊朗周六发布声明，表示该国军方「意外」击落该客机。 然而，伊朗在声明中强调，一切皆因「人为因素」而导致坠机。 (11.01.2020)

据美国媒体报道，美国在实施“定点清除”伊朗高级将领苏莱曼尼的当天晚上，还计划在也门同时采取另一个属于高度机密的行动，但是没有成功。 (11.01.2020)

德、法、英三国联合要求伊朗必须重新遵守并充分执行伊核协议，同时放弃其它进一步具有攻击性的行动。上周末，伊朗国内多地爆发反政府遊行，美国总统特朗普在推特上呼吁伊朗领导人，“不要杀死你们的抗议者”。 (13.01.2020)

伊朗政府发言人拉比耶（Ali Rabiei）在国家电视台上讲话中说：「在这些悲痛的日子里，许多批评是针对有关官员和当局的……一些官员甚至被指控撒谎和掩饰，但实际上，情况并非如此。」

警察射击抗议者？

周日，总部位于纽约的伊朗人权中心在社交媒体上发布了这个影片，据说是伊朗警察和安全部队向德黑兰的示威者发射实弹和催泪弹的影片。影片中也拍出了地面上的鲜血和该地区携带步枪的安全人员。但目前无法立即验证這個影片的真实性。

其他社交媒体的po文还傳出警察身穿防暴服，用警棍殴打示威者等內容。另一段影片則是一名妇女被抬离抗议活动，而周围的人呼喊著她被实弹击中腿部。据称这些事件发生在德黑兰的阿扎迪自由广场。

德黑兰警察局长哈桑·罗海米（Hassan Roheimi）否认下指令让伊朗警察对示威者开枪。他在伊朗国家广播公司发表的声明中说，已命令警官「保持克制」。

Iran | Trauer und Proteste | Flugzeugabsturz (picture-alliance/dpa/Photoshot/A. Halabisaz)

德国表示，希望伊朗當局給示威者「和平，自由和不受阻碍」的抗議空間。

示威者的訴求

示威者聚集在一起，要求與坠机事件有關的所有官员辞职，并谴责當局隐瞒事实。抗议者在周日还拍摄了高喊「独裁者去死」的影片，指的是伊朗最高领导人哈梅尼。其他的口號包括：「他们騙我们說敌人是美国。我们的敌人就在这里。」

德国和美国官员都公开表示支持示威者。德国外交部发言人阿德巴赫(Maria Adebahr)说，在乌克兰客机灾难之后，必须允许伊朗人民「和平、自由地抗议」。她说，伊朗人有权抗议表达自己的「悲痛和愤怒」。

夏立民/杨威廉（路透社、美联社、法新社）

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承认“意外”击落客机后 伊朗反对派怒了

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