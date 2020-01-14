民眾抗議不歇 伊朗否认掩饰坠机事件 逮捕数人

（德国之声中文网）伊朗政府周一(1月13日)否认掩饰坠机事件的原因。对于伊朗当局花了3天才承认该架飞机是遭伊朗军方误击而坠毁，外界批评声浪不断。

伊朗政府发言人拉比耶（Ali Rabiei）在国家电视台上讲话中说：「在这些悲痛的日子里，许多批评是针对有关官员和当局的……一些官员甚至被指控撒谎和掩饰，但实际上，情况并非如此。」

“应遭到惩罚的人，一定会遭到惩罚”

据伊朗司法部门称，在击落民航班机事件中，目前有数人被捕，伊朗ISNA通讯社在报道中没有提及具体人数，而路透社报道称有30多人被捕。

伊朗总统鲁哈尼在周二表示，一定会惩罚那些造成乌克兰航空班机坠毁的责任人。“应该遭到惩罚的人，一定会遭到惩罚。”他还强调，这场“悲剧事件”正在得到彻底的调查。“司法部门必须成立一个由高级法官和数十名专家组成的特别法庭……，全世界都在看”，他说。

鲁哈尼说，伊朗军方承认自己的错误迈出了很好的第一步，“我们应该向人们保证，这种错误不会再次发生”，并表示其政府对“所有在飞机失事中丧生的伊朗人和其他国家的人负有责任”。

警察射击抗议者？

周日，总部位于纽约的伊朗人权中心在社交媒体上发布了这个影片，据说是伊朗警察和安全部队向德黑兰的示威者发射实弹和催泪弹的影片。影片中也拍出了地面上的鲜血和该地区携带步枪的安全人员。但目前无法立即验证這個影片的真实性。

其他社交媒体的po文还傳出警察身穿防暴服，用警棍殴打示威者等內容。另一段影片則是一名妇女被抬离抗议活动，而周围的人呼喊著她被实弹击中腿部。据称这些事件发生在德黑兰的阿扎迪自由广场。

德黑兰警察局长哈桑·罗海米（Hassan Roheimi）否认下指令让伊朗警察对示威者开枪。他在伊朗国家广播公司发表的声明中说，已命令警官「保持克制」。

示威者的訴求

示威者聚集在一起，要求與坠机事件有關的所有官员辞职，并谴责當局隐瞒事实。抗议者在周日还拍摄了高喊「独裁者去死」的影片，指的是伊朗最高领导人哈梅尼。其他的口號包括：「他们騙我们說敌人是美国。我们的敌人就在这里。」

德国和美国官员都公开表示支持示威者。德国外交部发言人阿德巴赫(Maria Adebahr)说，在乌克兰客机灾难之后，必须允许伊朗人民「和平、自由地抗议」。她说，伊朗人有权抗议表达自己的「悲痛和愤怒」。

夏立民/王凡/杨威廉（路透社、美联社、法新社）