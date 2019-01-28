「民生观察网」创办人刘飞跃遭判刑5年

（德国之声中文网）根据「民生观察网」，网站创办人刘飞跃在被中共当局羁押2年多后，随州市中级法院周二 (1月29日) 以「煽动颠覆国家政权罪」向他判处有期徒刑5年，剥夺政治权利3年，并处没收人民币101万元个人财产、电脑主机两台及手机一部

「民生观察网」表示，这个判决「再次创造了中国司法史和人权史上最耻辱的一天」，并谴责湖北司法当局「蔑视法制，践踏人权，仇视文明，肆意迫害人权捍卫者刘飞跃」。

大赦国际中国研究员潘嘉伟说﹕「这项判决再次显示中国政府滥用司法系统使异议者噤声......这个案件有严重的程序疏失，不符合国际标准。」人权观察研究员王亚秋强调，由这个结果看出，中国政府有多害怕人权网站中有关侵害事件的独立报导。

2016的抓捕

现年48岁的刘飞跃2006年创办「民生观察网」（www.msguancha.com），网站上主要发表访民上访经历、中国社会违法不公现象、社会底层民众维权无路的困境等内容。其推特账号在2016年11月24日發布消息说：「民生观察负责人刘飞跃于11月18日被湖北随州市公安局以涉嫌「颠覆国家政权罪」刑事拘留，民生观察对这种毫无道理的政治迫害表示强烈抗议！并要求立即 #释放刘飞跃 #FreeLiufeiyue」

11月23日，民生观察网站上刊登了「释放刘飞跃海报」，介绍了刘飞跃的简单生平，并说：「刘飞跃多年来以非暴力不合作的理念，冲破党禁、坚持争取言论自由、捍卫人权。...正因如此，每到敏感日刘飞跃都会被当地维稳部门带走软禁。2016年的两会、G20峰会、六中全会召开期间均遭遇非法羁押。11月17日晚11点，刘飞跃再度被国保带走失联，至今下落不明。」

德国之声中文网2016年10月26日采访刘飞跃时，他讲述自己在23日被湖北随州市国保强行带走的经历，国保的理由是「北京要开十八大六中全会」。刘飞跃说，自己随后被暴力带到当地南郊一处酒店，而且该酒店是随州市的一处「黑监狱」，有不少访民也被关押在那里。「他们搞了一个传唤证，理由是『网上寻衅滋事』。让派出所开的，其实派出所根本没介入，就是国保办的。按照规定传唤证应该给我一份，也没给我。到了那里之后，就是非法关押，轮班看着你，让你什么都做不了。我绝食抗争了几天之后，他们才在今天把我放出来。」

刘飞跃还表示，今年以来他已经有过4、5次类似经历。二十国集团杭州峰会期间关押时间更是长达一周。

夏立民/李芊 (法新社等)