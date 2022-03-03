民族主义阴霾笼罩的俄罗斯

（德国之声中文网）15:47分，普京演讲结束，不仅是德国联邦议院全体议员，可以说整个德国都在为这位年轻的俄罗斯领导人热烈鼓掌。2001年9月25日，普京在德国联邦议院发表的演说中，谈到了欧洲文化的统一、黑森王朝以及民主社会的建立。他的演说是用德语进行的。普京的演说充满激情，令议院中从左翼的社会主义者，到忠于跨大西洋伙伴关系的基民盟保守派都感到欢欣鼓舞。普京最后说到："让我们为了建设我们的欧洲家园共同努力吧。"好一个崇尚欧洲一体化进程的普京。

二十多年后的今天，人们对俄罗斯民主化和欧洲化进程的期望早已烟消云散。俄罗斯又在欧洲大陆挑起了战火。那么，这一切都是怎么回事呢？

当保障权力成为意识形态

苏黎世大学的政治学教授萨斯（Sylvia Sasse）分析到："我不认为普京有什么自己的意识形态，为了让他的犯罪行为合法化，他会随机采用不同的理论。"萨斯接受德国之声采访时表示，普京的目的就是保障权力以及扩展他所谓的"俄罗斯世界"。

萨斯说，为此目的，普京越来越倾向于一些保守派的、反民主的理论，发表演说时也经常会引用这些理论。比如保皇派哲学家伊万·伊林 （ Ivan Ilyin）和大俄罗斯主义民族学家列夫·古米廖夫（Lew Gumilev）："普京将自己关进了一个由大俄罗斯民族主义、时而掺杂反犹主义和新右翼专权煽动所构成的怪圈。"

亚历山大·杜金 Alexander Dugin就是这一怪圈的代表人物，杜金认为，世界上的战争都是由所谓的"全球精英"挑起的："他们毁掉了很多国家。"杜金不认同西方的民主理念。他认为，俄罗斯人与众不同。他在接受加拿大一家电视台采访时表示："对我们俄罗斯人来说，人只是整体归属的一部分，人并非一个个体。"

对抗西方

在新右派群体中，杜金是个明星人物。过去几年来，有关他同普京关系的传闻很多。由于关于普京的情况外界知之甚少，所以这些传闻也无从证实。不过，在亲克里姆林宫的媒体中，杜金却的确是个常客。专家们认为，杜金和普京的理念有很多交集。杜金在VK网站撰文指出，对乌克兰开战是重建俄罗斯帝国的前提条件。而在杜金看来，西方只是死亡、自杀和退化的代名词。

在德国和其他欧洲国家，杜金的极右翼反自由理念也不乏拥戴者。他同美国的老右翼运动也关系密切，并在2018年同班农Steve Bannon 在罗马会过面。杜金还是特朗普的重要支持者。特朗普当选总统后，杜金2016年12月在土耳其TRT电视台接受采访时表示："从现在开始，美国又一次变成了伟大的国家，但却不再是帝国主义国家了。"

民族身份认同

瑞典乌普萨拉大学历史学家土尔巴科夫（ Igor Torbakov）一直在密切关注着普京治下的俄罗斯，如何在精神层面上同欧洲渐行渐远。土尔巴科夫认为，普京的所作所为实际上也是一场关于俄罗斯民族认同的争夺：俄罗斯在多大程度上受到了欧洲的影响？又在多大程度上是受亚洲的影响？俄罗斯的民族特性又是什么？

土尔巴科夫2016年在哈佛大学的一次演讲中指出，乌克兰加入欧盟的努力，对俄罗斯打造独立的斯拉夫民族认同的计划来说，无疑是一次沉重的打击。说到底，乌克兰加入欧盟的努力，也对普京的强国梦构成了威胁。

俄罗斯侵入乌克兰前不久，土尔巴科夫曾表示，俄罗斯新生一代的觉醒，对克里姆林宫精英阶层构成了一个特殊的挑战。因为这一代人的基本政治理念中也包含人的尊严、自由、民主和宽容等内容。 在三月号的《德国与国际政治》杂志上，土尔巴科夫写道："所谓的'欧洲价值观'其实是普世的，年轻一代意识到了这一点。于是他们在全俄各地走上街头，向统治精英发出挑战。"

战争爆发后，俄罗斯境内的抗议活动仍在继续，并已转变成了反战游行。警方和司法当局对抗议活动严厉打压。甚至有小学生因为高举反战标语而遭到逮捕。来自大赦国际的消息称，战争爆发后的一周内，已有近六千人遭逮捕，当局还加强了新闻管制。

2001年9月，被人们寄予厚望的普京在德国联邦议院的演说中承诺："俄罗斯内政的核心目标是确保民众的民主和自由权利。" 而二十年的今天，他反动了一场针对邻国的战争。

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